Vụ công an đưa 2 thanh niên về trụ sở vì mất CMTND: Tin từ lãnh đạo UBND quận Bình Tân

Anh Nguyễn Hữu Q. (SN 1989) và anh Đặng Quang V. (SN 1986) phản ánh với báo giới việc đang ăn tiệc bị công an đưa về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa A làm việc trong nhiều giờ liền, vì lý do không trình xuất được chứng minh nhân dân.

Theo VTC News, anh Q. và V. nói bị mất giấy chứng minh thư nhân dân và có giấy xác nhận mất, họ xuất xuất trình giấy phép lái xe nhưng không được chấp thuận.

Theo phản ánh của ông Trần Quang Sáu (SN 1977, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) với VTC News, ông có mời Q. và V. cùng vài công nhân nữa tới nhà ở đường 5B dự tiệc, sau đó nhiều công an, CSGT tới nhà kiểm tra hành chính, giấy tờ tuỳ thân.

Hôm nay (8/9), thông tin trên báo Thanh niên về sự việc, Phó Chủ tịch UBND Quận Bình Tân Đỗ Đình Thiện cho biết, theo báo cáo của UBND phường Bình Hưng Hòa A gửi lên, thì việc công an tạm giữ người không xuất trình được chứng minh thư nhân dân khi kiểm tra là có căn cứ.

Về nội tình sự việc, ông Thiện thông tin với báo Thanh niên, hơn 11 ngày 5/9, bà P. (SN 1978, ngụ tại số nhà 52, đường 5B, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A) đang ở trong nhà thì có ông Trần Quang Sáu (SN 1977, tạm trú tại 81C đường 5B) cùng 2 thanh niên chưa rõ lại lịch đến trước cửa nhà chửi tục, nói xúc phạm bà P., rồi đi về.

Nguyên do là ông Sáu thường xuyên đỗ xe tải lên vỉa hè nhà bà P., song bà không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Vài giờ sau đó, ông Sáu cùng với khoảng 6 người chưa rõ lai lịch lại tới đập cửa, chửi bới nên bà P. điện thoại báo công an phường. Công an sau đó đến nhà ông Sáu, mời ông Sáu và hai thanh niên Nguyễn Hữu Q. (SN 1989) và anh Đặng Quang V. (SN 1986) về trụ sở làm việc.



Cũng theo tin từ Phó Chủ tịch UBND Quận Bình Tân, khi ở trụ sở công an, ông Sáu nói qua nhà bà P. nói chuyện chứ không xúc phạm hay dọa nạt, còn Q. và V. nói qua nhà ông Sáu xem bóng đá.

Về diễn biến tiếp theo, ông Đỗ Đình Thiện cho biết trên VTC News, do Q. và V. không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên công an phường tạm giữ hành chính để làm rõ lai lịch. Xác minh sau đó của công an cho thấy, hai thanh niên này chưa có tiền án, tiền sự, qua kiểm tra cho thấy không có sử dụng trái phép chất ma túy.



Anh Q. và V. được xác định thất lạc chứng minh nhân dân nên công an phường xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “không xuất trình chứng minh nhân dân khi kiểm tra”.

(Tổng hợp)