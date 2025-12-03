Vụ con trâu mắc kẹt trên mái nhà sau trận lũ lịch sử: Chủ trâu ra quyết định bất ngờ

Theo thông tin từ báo Dân trí, cơn "đại hồng thủy" vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là gia súc, gia cầm của người dân. Trong số đó, một chú trâu đã may mắn sống sót nhưng bị mắc kẹt trên mái nhà của bà Phan Thị Điệp (65 tuổi, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) gần một tuần.

Sau 6 ngày mắc kẹt trên mái nhà do lũ dữ, một chú trâu tại đã được giải cứu thành công vào sáng 25/11, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và người dân địa phương.

Bà Điệp chia sẻ: “Khi trở về nhà sau lũ, tôi thấy trâu đứng trên mái nhà. Ban đầu tôi lo sợ nhà sập, nhưng sau đó lại thấy thương nó. Nó đã chịu đói, chịu khát mấy ngày liền, tôi sợ nó sẽ chết mất nếu không được đưa xuống sớm”.