Vụ con trai ôm thi thể mẹ bỏ ra đường ở TP.HCM: Người con nói gì?

Vụ việc phát hiện thi thể một người phụ nữ quấn trong chăn tại con hẻm trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM) sáng 25/5 đã gây xôn xao dư luận. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Chung T. (63 tuổi, trú ở địa phương).

Nhận được tin báo từ người dân, công an đã tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, có một người đàn ông đã ôm đống chăn, màn vứt tại con hẻm nói trên vào lúc 2 giờ 28 phút ngày 25/5. Người này sau đó được xác định là Nguyễn Ngọc C. (27 tuổi, con trai của bà T.). Anh C. hiện làm bảo vệ tại một bệnh viện ở quận Bình Thạnh.

Khu vực nơi thi thể bà T. được phát hiện.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, tại cơ quan điều tra, anh C. khai tối 24/5 khi đi làm về thì phát hiện mẹ đã tử vong tại nhà. Anh C. không biết gọi ai để hỗ trợ và cho rằng không lo được hậu sự cho mẹ nên đành gói ghém thi thể của mẹ trong chăn, màn rồi ôm vứt ra đầu hẻm lúc rạng sáng 25/5.

Sáng cùng ngày, anh C. vẫn đi làm như bình thường cho đến khi công an mời làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi bà T. tử vong do bệnh lý.

Camera ghi lại hình ảnh C. ôm thi thể bà T. quấn trong chăn mang bỏ ra đường.

Nguồn tin trên báo Dân Trí cho biết thêm, bà T. bị bệnh, nằm một chỗ tại nhà. Do bà T. đã bị bệnh một thời gian dài, gia đình kiệt quệ kinh tế và người con có biểu hiện không bình thường.

Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí để gia đình lo hậu sự cho bà T.