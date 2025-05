Vụ con quấn thi thể mẹ trong chăn đem bỏ ngoài đường ở TP.HCM: Tiết lộ hoàn cảnh túng quẫn của gia đình

Vụ việc con trai quấn thi thể mẹ trong chăn, đem ra bỏ ngoài đường xảy ra tại con hẻm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã gây xôn xao những ngày qua. Cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là bà Nguyễn Thị Chung T. (SN 1962, trú tại địa phương) tử vong do bệnh lý và bàn giao thi thể cho gia đình. Hậu sự của bà T. sau đó đã được gia đình thu xếp nhanh chóng, đưa tro cốt lên chùa.

Trong ngôi nhà nhỏ có diện tích vẻn vẹn hơn 20m2, ông Nguyễn Hữu Bôn (SN 1963, chồng bà T.) đang dọn dẹp lại đồ đạc sau khi lo việc cho vợ. Gương mặt người đàn ông khắc khổ không giấu được nét buồn rầu.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, ông Bôn tâm sự vợ chồng ông có một người con trai là anh N.N.C. (SN 1998). Gia đình ông được mẹ vợ mua cho ngôi nhà tại hẻm Bạch Đằng và về đó sinh sống từ năm 2001. Ngôi nhà không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, trong nhà cũng chẳng có tài sản nào giá trị.

Hiện trường nơi hàng xóm phát hiện thi thể bà T. (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Bôn thời trẻ làm nghề thợ hớt tóc nhưng đã nghỉ việc khoảng 10 năm nay do mắt mờ. Bà T. thì không làm được công việc nặng nhọc do có tiền sử bệnh rối loạn tiền đình, đã được đưa đi điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Càng lớn tuổi, bệnh của bà T. trầm trọng hơn, thần kinh bị ảnh hưởng.

Về phía anh C. thì học hết cấp 3, không đỗ đại học nên đi làm việc chân tay nhưng công việc không ổn định. Khoảng hơn 1 tuần nay, anh xin vào làm bảo vệ tại một bệnh viện. Theo ông Bôn, anh T. có vẻ bị di truyền bệnh của mẹ, nhiều lúc thần kinh cũng không được ổn định. 3 tháng qua, bà T. bệnh nặng, nằm liệt giường, ông Bôn một tay lo toan việc nhà cửa, chăm sóc vợ, kinh tế gia đình càng thêm túng quẫn.

Khuya 24/5, ông Bôn gọi vợ dậy để cho uống nước thì phát hiện bà T. đã tử vong nên gọi anh C. đang ngủ trên gác dậy. Sau đó, ông thiếp đi vì mệt do đã chăm sóc vợ cả ngày. Đến sáng, sự việc anh C. quấn thi thể mẹ trong chăn mang bỏ ra đường mới được người dân phát hiện. Khi biết chuyện, ông Bôn cũng giận con trai vì đã làm chuyện động trời. Song, người cha lại thương con hơn khi nghe anh C. giải thích do hoàn cảnh bí bách quá, đầu óc hoảng loạn nên mới làm chuyện dại dột.

Nghĩ đến vợ, ông Bôn đau lòng vì không thể lo cho người bạn đời một đám tang chu toàn. Toàn bộ chi phí hỏa thiêu, đưa tro cốt bà T. vào chùa đều do chị gái bà T. lo cho.

Camera ghi hình ảnh anh C. ôm thi thể mẹ bỏ ra đường lúc rạng sáng.

Những người hàng xóm cũng bày tỏ sự cảm thông cho câu chuyện éo le của gia đình ông Bôn và cho biết, nếu sự việc bà T. qua đời được thông tin sớm, người dân trong xóm sẽ tìm cách hỗ trợ để lo đám tang cho bà.

Trước đó vào sáng ngày 25/5, người dân sống trong hẻm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh tá hỏa phát hiện thi thể bà T. bị quấn trong chăn, để ở ngoài đường nên báo công an. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng ghi nhận hình ảnh anh C. ôm một đống chăn, màn vứt tại đầu hẻm nói trên vào rạng sáng ngày 25/5. Sau đó, anh C. đến bệnh viện đi làm bình thường cho đến khi bị công an mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh C. nói khi mẹ mất, anh không biết gọi ai để hỗ trợ và cho rằng không lo được hậu sự cho mẹ nên đành làm như vậy, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.