Vụ con bị đánh, bố đến tận nhà tát nam sinh lớp 5: Hé lộ nguồn cơn, nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt

Liên quan đến sự việc người đàn ông đến tận nhà,tát nam sinh 11 tuổi vì cho rằng em này đã đánh con gái mình, xảy ra trưa 4/2 tại phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, nạn nhân bị đánh là cháu N.N.B. (11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Mão Điền 2, phường Mão Điền). Còn người đàn ông đánh cháu B. là anh N.X.T. (ở tổ dân phố Táo, phường Mão Điền).

Trao đổi trên báo VnExpress, đại diện Trường Tiểu học Mão Điền 2 cho biết, 2 cháu bé là học sinh của trường, đang học lớp 5.

Về nguồn cơn dẫn đến sự việc, vị đại diện cho hay, vào buổi sáng ngày 4/2, em B. nhảy dây và ngã vào 3 bạn khác, trong đó có con gái anh T. Sau đó cả 2 xô xát rồi nam sinh dùng dây đánh bạn.

Nhà trường nhìn nhận đây là mâu thuẫn bột phát, không ghi nhận hành vi bắt nạt nào trước đó giữa 2 học sinh. 2 học sinh này có học lực khá, không phải học sinh cá biệt. Nam sinh B. có hoàn cảnh đặc biệt, bố mất sớm, mẹ bỏ đi, hiện em sống cùng bà nội.

Camera ghi lại cảnh anh T. tát cháu B.

Để đảm bảo tính giáo dục và răn đe, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Mão Điền 2 khuyến cáo phụ huynh khi có vướng mắc, nên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để tìm cách giải quyết.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh anh T. chở con đến nhà B. tìm nam sinh này nói chuyện. Sau đó, người đàn ông đã dùng tay tát nhiều lần vào vùng mặt của cháu B. dù bà của nam sinh đứng cạnh can ngăn.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, vụ việc khiến vùng mặt cháu B. bị sưng, phù nề, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành. Bà của cháu bé sau đó đã trình báo sự việc với công an.

Sự việc đang được Công an phường Mão Điền làm rõ.