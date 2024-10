Vụ cô giáo 'xin hỗ trợ laptop': 95% học sinh đi học trở lại, cô Hiệu phó đảm nhiệm giảng dạy

Sáng 1/10, ông Võ Cao Long, Trưởng phòng GD&ĐT quận 1 (TP.HCM) đã thông tin tới báo chí các nội dung lãnh đạo quận thống nhất chỉ đạo đối với trường hợp xảy ra ở Trường tiểu học Chương Dương sau vụ lùm xùm cô giáo T.P.H xin phụ huynh "hỗ trợ laptop".

Đáng chú ý, ông Long cho biết Ban giám hiệu Trường Tiểu học Chương Dương đã đồng ý bổ nhiệm cô Đinh Thị Kim Thoa, Phó hiệu trưởng, thay thế cô Hạnh giảng dạy lớp 4/3 từ sáng 1/10/2024.

Cô Thoa, người từng là giáo viên giỏi trong nhiều năm với nhiều bằng khen, đã chủ động liên hệ với nhóm phụ huynh lớp vào chiều 30/9 và đã được giao nhiệm vụ chính thức vào chiều cùng ngày.

Được biết, sáng hôm nay có 36/38 học sinh lớp 4/3 đến trường. 2 học sinh vắng học do ốm, có xin phép. Còn trong sáng hôm qua 30/9, có 24 trên tổng số 38 học sinh lớp 4/3 nghỉ học do các phụ huynh lo lắng và bất an, mong muốn nhà trường xử lý rốt ráo vụ việc.

Cũng theo đại diện Phòng GD&ĐT quận 1, đơn vị này đã thành lập gấp bao gồm đại diện phòng giáo dục, cấp ủy, ban giám hiệu, công đoàn và ban thanh tra nhân dân làm việc với cô giáo H. vào tối 30/9. Cô giáo này cần báo cáo cụ thể về các thông tin liên quan đến cô đang được chia sẻ trên mạng xã hội trước 9 giờ ngày 3/10.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Võ Cao Long khẳng định cơ quan chức năng sẽ "kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật (nếu có), không bao che các hành vi vi phạm. Công khai, minh bạch, làm rõ thông tin dư luận".

Ông Võ Cao Long, Trưởng Phòng GD&ĐT quận 1 (Ảnh: Báo Người lao động).

Liên quan đến vụ việc trên, ngày hôm qua (30/9) Trường Tiểu học Chương Dương đã ra quyết định về tạm đình chỉ công tác với cô T.P.H - giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, kiêm khối trưởng khối 4.

Sự việc ồn ào liên quan đến cô giáo H. bắt nguồn từ phản ánh từ phụ huynh lớp 4/3 Trường tiểu học Chương Dương, cuộc họp phụ huynh đầu năm diễn ra vào ngày 14/9. Trong buổi họp, giáo viên chủ nhiệm T.P.H. chia sẻ về việc cô vừa bị mất laptop và mong muốn phụ huynh hỗ trợ tài chính để mua laptop mới.

Cô giáo sau đó tạo một cuộc bình chọn trên Zalo để phụ huynh bỏ phiếu đồng ý hoặc không. Trong quá trình bình chọn, khi có một phụ huynh không đồng ý, cô H. đã hỏi danh tính của phụ huynh đó rồi sau đó khóa bình chọn.

Chân dung cô H. (Ảnh: Báo Giao thông).

Cô H. sau đó còn nói sẽ không soạn đề cương ôn tập cho các con, phụ huynh tự ôn tập cho các em khiến phụ huynh bức xúc.

Về việc "xin hỗ trợ laptop", cô H. cho biết trên báo Tuổi Trẻ rằng: "Vì nghĩ xin mua laptop là việc bình thường, đúng chủ trương xã hội hóa giáo dục, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhiều người cũng làm như vậy. Tôi không cào bằng mà dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Nếu không có máy tính thì tivi để không sẽ rất lãng phí".

Cũng theo cô H., Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương khi biết sự việc đã chỉ đạo cô không được nhận tiền hỗ trợ của phụ huynh. Tuy nhiên, để có cớ từ chối nhận tiền của phụ huynh, cô đã tạo bình chọn.

“Tất cả phụ huynh đều đồng ý hỗ trợ tiền mua laptop trong cuộc họp phụ huynh trước đó nên tôi không có cớ để không nhận. Tôi tạo bình chọn là có cớ để từ chối vì đã có người phản ánh lên nhà trường thì sẽ có người không đồng ý”, cô H. nói với nguồn trên.