Vụ cô giáo đánh bé trai tím má vì ngủ ngáy: Nhà học sinh bị kẻ lạ ném chất bẩn

Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) thông tin trên Thanh niên, đã nhận được báo cáo của Trường mầm non Việt Úc (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về vụ việc giáo viên của trường vi phạm trong công tác chăm sóc trẻ, bị phụ huynh tố cáo bạo hành trẻ em.

Thông tin ban đầu về vụ việc, chị Trương Ngọc Bảo Uyên (ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ), là mẹ cháu Hồ Đăng K. (SN 2019) học lớp chồi 3 - Trường Mầm non Việt Úc cho biết, khoảng 14h19 ngày 26/4, chị nhận được tin nhắn từ cô Cao Quỳnh Như (cô giáo trực tiếp dạy lớp cháu K.) với nội dung khi ngủ trưa, cô Như quơ tay vào mặt cháu K. làm mặt cháu bé bị bầm. Chị Uyên nhắn tin yêu cầu cô Như chụp hình mặt bé gửi phụ huynh xem.

Khi cô giáo chụp hình và gửi, chị Uyên thấy mặt con sưng to, còn in hình bàn tay. Sau đó, cô Như gọi điện và nhắn tin xin lỗi chị Uyên, mong được tha thứ. Ngay sau đó, chị Uyên đến xuống trường đón bé K. nhưng không gặp cô Như và được cô Hiệu trưởng mời lên trao đổi.

Gia đình chị Uyên yêu cầu gặp cô Như và đề nghị cung cấp toàn bộ camera trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, phía trường cho biết, cô Như đang viết tường trình, đồng thời chỉ cắt ra 1 đoạn có thời lượng 1 phút 47 giây cho gia đình xem và giải thích rằng do da bé mỏng, tay cô Như xương nên khi ngủ không khống chế được lực mạnh nhẹ mà tác động vào bé. Theo lãnh đạo Trường mầm non Việt Úc, cô Như nói rằng do bé ngủ ngáy làm các bạn không ngủ được nên khều bé để bé thức.

Hình ảnh bé Kh. bầm tím mặt và tin nhắn xin lỗi phụ huynh từ cô giáo. (Ảnh: Thanh niên)

Không đồng ý với lý do nhà trường đưa ra, chị Uyên đã trình báo sự việc đến Công an phường An Hoà. Tới khoảng 22h ngày 26/4, tại Công an phường An Hòa, chị Uyên xem được đoạn clip trích xuất camera thứ 2 thì thấy cô Như bé K. liên tục đánh tầm 10 lần vào đầu, má trái và vùng tai bên trái trong lúc bé đang ngủ trưa, khiến bé ôm đầu và mặt úp xuống nệm.

Khi thấy sức khỏe bé K. không được tốt, gia đình đã bé khám và giám định thương tích. Kết quả khám ở Bệnh viện Phương Châu và Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho thấy, bé K. bị bầm vùng má trái, gia đình tiếp tục theo dõi thêm. Hiện tại vụ đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý.

Chị Uyên cho biết thêm, sáng 8/5, có 2 người đàn ông lạ mặt đến nhà chị đề nghị gia đình rút đơn gửi đến cơ quan công an. Tuy nhiên, gia đình chị Uyên từ chối. Đến khoảng 23h58 cùng ngày, nhà chị Uyên bất ngờ bị 2 người lạ mặt ném chất bẩn vào cửa nhà, khiến gia đình hoang mang, lo sợ.

Nhà chị Uyên bị tạt chất bẩn. (Ảnh: Công lý)

Trong báo cáo gửi Phòng GD&ĐT Q.Ninh Kiều, Trường mầm non Việt Úc cho biết đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng đối với cô Cao Quỳnh Như trong ngày 26/4/2024 và điều chuyển 1 giáo viên lên đứng lớp thay cô này.

"Nhà trường cũng đã tổ chức họp toàn thể giáo viên để công bố quyết định chấm dứt hợp đồng đối với cô Cao Quỳnh Như và nhắc nhở giáo viên chú ý hơn trong công tác quản lý chăm sóc bé", báo cáo của Trường mầm non Việt Úc cho hay.

Theo báo Công lý, Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều tiếp tục theo dõi diễn tiến vụ việc và thông tin từ Công an quận Ninh Kiều, khi có kết luận vụ việc sẽ báo cáo Sở GD&ĐT thành phố; đồng thời tham mưu UBND quận để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền. Vụ việc xảy ra vừa qua tại trường mần non Việt Úc sẽ có kết luận mức độ sai phạm của cá nhân giáo viên từ cơ quan chức năng.