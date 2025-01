Vụ cô gái vào tận trường mầm non nghi bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng: Hé lộ thông tin bất ngờ

Mới đây trên MXH xôn xao các đoạn clip do camera an ninh ghi lại về một vụ nghi bắt cóc trẻ em, xảy ra tại trường mầm non Thiên Hương (phường Thiên Hương, TP. Thủy Nguyên, Hải Phòng). Theo đó, một người phụ nữ trẻ tuổi (mặc áo khoác màu đen, quần trắng, đi dép lê, đeo khẩu trang đen, đeo kính) đi đến trường mầm non Thiên Hương. Sau đó, người phụ nữ này dắt một bé gái (mặc áo hồng, quần đen) rời đi. Trong clip, bé gái ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ mặc áo đen.

Sự việc đã khiến dư luận xôn xôn, bàng hoàng khi một vụ nghi bắt cóc trẻ em xảy ra ngay tại trường mầm non, giữa ban ngày. Tuy nhiên, không ít người cũng thắc mắc tại sao cô giáo lại cho người lạ đón cháu và tại sao cháu bé 4 tuổi lại chịu đi theo người lạ mà không có chút phản ứng nào?

Chia sẻ trên báo VietNamNet tối 13/1, chị N.T.H. (ở TP.Nguyên, Hải Phòng) xác nhận con gái của chị 4 tuổi, học sinh trường mầm non Thiên Hương đã bị kẻ lạ mặt vào trường đưa đi từ lúc gần 16 giờ ngày 13/1. Chị H. đã trình báo sự việc lên Công an phường Thiên Hương.

Camera tại trường mầm non ghi lại cảnh người phụ nữ mặc áo đen vào trường đón cháu bé.

Hình ảnh người phụ nữ mặc áo đen dắt cháu bé rời đi.

Theo nguồn tin trên VTC News thông tin, cơ quan chức năng xác định được người dẫn cháu bé đi khỏi trường Mầm non Thiên hương là cô gái sinh năm 1987, quê ở xã Lâm Động (TP.Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Cô gái này có biểu hiện thần kinh không bình thường, chưa lập gia đình và thích chơi với trẻ con. Mấy ngày gần đây, người này từng vào một trường ở nội thành chơi với trẻ con, cơ quan chức năng phải liên lạc cho người thân dẫn cô gái về.

Chiều 13/1, cô gái này vào trường Mầm non Thiên Hương chơi với trẻ con trong sân trường. Người này sau đó dẫn cháu bé đi ra khỏi trường và bắt taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn (Lê Chân, Hải Phòng).

Hiện công an đang rà soát, tìm kiếm cô gái này và cháu bé.