Vụ cô gái tử vong với vết thương trên ngực tại Bình Phước: Hung thủ là bạn trai của nạn nhân

Ngày 3-2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Điểu Sảnh (22 tuổi, ngụ ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi Giết người.

Cơ quan điều tra vào cuôc điều tra vụ án.

Trước đó rạng sáng 2-2, người dân xã Phước An khi đi ngang qua khu vực lô cao su thuộc địa bàn ấp Trường Thịnh, xã Phước An thì phát hiện chiếc xe máy nằm ngã bên đường, bên cạnh là thi thể chị Thị Hào (18 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản) với một vết thương trên ngực nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Điểu Sảnh là nghi can gây ra vụ án nên đã tiến hành khống chế, mời lên trụ sở công an để làm việc. Tại đây, Sảnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận giữa Sảnh và chị Hào đã từng nảy sinh tình cảm yêu thương nam nữ nhưng gần đây chị Hào muốn chia tay.

Sảnh thừa nhận mình là người thực hiện hành vi giết chết chị Hào.

Đêm 1-2, Sảnh mang theo con dao nhọn một mình chạy xe máy sang khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc (nơi chị Hào làm việc) để cùng đi ăn tối. Ăn xong, cả hai dự định về nhà chị Hào, tuy nhiên khi đến khu vực trên thì cùng dừng lại nói chuyện, lúc này Sảnh bất ngờ rút dao đâm chị Hào tử vong.

Gây án xong, Sảnh lấy của nạn nhân một sợi dây chuyền, một điện thoại di động. Còn con dao gây án Sảnh khai đã vứt bỏ ở cầu Nha Bích trước khi về ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để trốn.