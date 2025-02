Liên quan đến clip một cô gái không mặc áo mở cửa rơi khỏi xe ô tô hyundai i10 đang chạy trên đường, cơ quan chức năng TP Vinh (Nghệ An) đã mời lái xe và cô gái đến làm rõ sự việc.

Hình ảnh cô gái rơi khỏi xe. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, sự việc xảy ra tối mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025. Cô gái trong clip nói trên là Nguyễn T.N (SN 1980, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do Nguyễn T.N uống quá chén nên say rượu, không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Tài xế lái xe hyundai i10 là Bùi M.T (SN 1980, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh).

Bùi M.T là người điều khiển chiếc xe trong clip nói trên nên cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với lỗi "Mở cửa xe, để cửa xe mở ko đảm bảo an toàn".

Chiếc xe hyundai i10 trong clip gây xôn xao dư luận

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 4/2, trên mạng xã hội lan truyền clip hơn 2 phút ghi lại hình ảnh ô tô BKS 37A- 35xxx đang lưu thông trên đường thì cửa xe mở ra, một cô gái trong tình trạng khỏa thân từ trên xe ngã xuống đường.

Lúc này ô tô dừng lại, người trên xe kéo cô gái lên rồi tiếp tục cho xe vào ngõ hẻm lối vào chung cư.

Vụ việc được camera hành trình của xe phía sau ghi lại. Thời điểm này trời tối ít phương tiện di chuyển, may mắn không va chạm giao thông. Clip được quay tại đường Hồng Bàng, TP Vinh (Nghệ An).