Vụ cô gái phát hiện camera quay lén ở homestay: Chủ căn hộ tại The Sóng Vũng Tàu lên tiếng để tránh "vạ lây"

Chiếc camera quay lén được ngụy trang thành công tắc trong căn homestay ở Vũng Tàu

Ngày 6/9 vừa qua, khắp mạng xã hội bùng nổ thông tin chia sẻ về sự việc cô gái phát hiện chiếc camera quay lén được ngụy trang trong chiếc công tắc tại một homestay ở Vũng Tàu. Ngay lập tức sự việc khiến dân tình bức xúc và hoang mang cực độ.

Sau 2 ngày ở tại căn homestay này, cô gái mới phát hiện ra chiếc công tắc được đặt ở góc tường. Nghi ngờ điều bất ổn, cô gái đã tháo công tắc ra và phát hiện bên trong có camera quay lén. (Nguồn: Beatvn).

Không chỉ mỗi công tắc trên góc tường mà cô còn phát hiện thêm một chiếc máy quay khác ở nóc tủ lạnh hướng thẳng vào phòng tắm của homestay. (Nguồn: Beatvn).

Thông tin về căn homestay có gắn camera quay lén

Ngày 7/8, theo báo Người Lao Động đưa tin, căm homestay này thuộc tầng 31 trong khu The Sóng (phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu). Hình ảnh chia sẻ cho thấy khi phát hiện vụ việc, tài khoản L.L đã liên hệ với chủ kinh doanh căn hộ tên K.V., thì người này trả lời: "The Sóng gắn đầy mà!".

Thậm chí chủ homestay còn thảm nhiên nói: "Báo công an thoải mái".

Theo báo Người Lao Động đưa tim, homestay có camera quay lén nằm trên tầng 31 của khu The Sóng.

Được biết, The Sóng là khu căn hộ, phòng khách sạn cao cấp với hơn 1.500 phòng, sở hữu những tiện ích như: hồ bơi vô cực, sky bar, chuỗi nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại… với view hướng biển nên The Sóng là địa điểm được khách du lịch lựa chọn để lưu trú khi đến Vũng Tàu. Tại đây cũng có rất nhiều căn hộ cho thuê với hình thức homestay để phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Theo báo Người Lao Động, UBND phường Thắng Tam cho hay chỉ nắm bắt thông tin nêu trên qua mạng xã hội; chưa nhận được khiếu nại gì của người thuê căn hộ ở The Sóng.

Các chủ homestay tại The Sóng vội vàng đính chính để tránh vạ lây

Trước thông tin căn homestay ở tầng 31 có gắn camera quay lén, các chủ homestay khác đã phải lên tiếng đính chính để không bị vạ lây trước sự việc gây tranh cãi dữ dội này.

Cụ thể một chủ homestay tại The Sóng chia sẻ: "Lấy uy tín của homestay đã hoạt động được 6 năm nay để xin đính chính với các bạn. Căn hộ The Sóng có lắp cam nhưng là cam an ninh chỉ được lắp ở hành lang để kiểm soát an ninh và đảm bảo quyền lợi cho khách, ngoài ra không hề có cam trong căn hộ".

Người kinh doanh homestay cũng khẳng định mỗi căn sẽ có một chủ nên không phải dịch vụ căn nào cũng như nhau.

Tại The Sóng cũng có rất nhiều hộ kinh doanh homestay nên có thể mức giá cũng không giống nhau. Trên các trang web hỗ trợ book phòng khách sạn, The Sóng cũng có những hạng phòng ứng với từng nhu cầu sử dụng.