Vụ cô gái bị kéo lê giữa đường ở Hải Phòng: Đã rõ nguồn cơn và danh tính đôi nam nữ

Liên quan đến sự việc cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường gây bức xúc dư luận, Công an TP. Hải Phòng đã có thông tin về vụ việc.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, người đàn ông trong đoạn clip là Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang), còn người con gái bị kéo lê là chị H.A.T. (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP. Hải Phòng). Huấn và chị T. có quan hệ tình cảm nam nữ.

Về nguyên nhân và diễn biến vụ việc, khoảng 7 giờ ngày 8/3, Huấn cùng chị T. đi taxi từ nơi ở của chị T. đến phà Giải, thuộc xã An Thành (TP Hải Phòng). Sau đó, cả 2 đi bộ lên phà để đến nhà người quen ở xã Hà Nam (TP Hải Phòng).

Hình ảnh chị T. bị Huấn kéo lê trên đường.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Huấn cùng chị T. đang trên đường về thì phát sinh mâu thuẫn. Gã đàn ông đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương ở vùng mũi và hàm trái.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng hiện đang phối hợp Công an xã An Thành lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động.

Huấn và chị T. đến nhà người quen chơi, khi trở về thì xảy ra sự việc.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh chị T. trong tình trạng bị thương, chảy máu, quần áo xộc xệch, bị rách, đi chân đất, ngồi gục ở đường, Huấn đứng bên cạnh yêu cầu nạn nhân đứng dậy nhưng chị này không làm theo. Thay vào đó, chị T. khoanh tay trước ngực, giữ áo và gào khóc nói: “Tôi bị ép buộc, từ giờ phút này tôi không tự nguyện. Đánh đi”. Sau đó, Huấn túm áo, kéo lê chị T. trên đường rồi lại thả mạnh xuống đường.

Một phần diễn biến sự việc được người dân tại địa phương ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc.