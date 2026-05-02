Vụ cô gái bị đứa trẻ lái xe điện cán sưng vù chân đang khiến dân mạng bất bình: Con cái vô ý còn cha mẹ thì vô trách nhiệm!

Thanh Hương |

Tai nạn có thể là vô ý, nhưng sự vô cảm là một lựa chọn.

Một bài đăng trong dịp nghỉ lễ mới đây đang khiến cư dân mạng xôn xao và để lại nhiều lại bình luận bức xúc. Theo đó, một cô gái ở Bắc Giang cho biết, khi đang chơi ở công viên Hoàng Hoa Thám thì có đứa trẻ đi xe điện ngang qua và tông trúng mình. Bàn chân của cô gái bị bánh xe chèn qua, trầy xước da và u thành một cục lớn khiến cô không thể đi lại được.

Điều đáng phẫn nộ không nằm ở sai lầm của đứa trẻ, mà ở thái độ của những người giám hộ đi cùng. Thay vì dừng lại hỏi han hay hỗ trợ nạn nhân, người nhà và em bé đã lập tức rời khỏi hiện trường, bỏ mặc cô gái trong cơn đau đớn. Hiện tại, nạn nhân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bàn chân tổn thương nghiêm trọng.

Hình ảnh bàn chân sưng tấy của nạn nhân khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác, đa số đều bày tỏ sự bất bình trước hành động trốn tránh của gia đình đứa trẻ.

Bàn chân bị thương của nạn nhân

Đừng để con trẻ "học" sự vô cảm từ chính cha mẹ

Hầu hết các bình luận của cư dân mạng đều chỉ ra rằng: Đây không đơn thuần là một vụ tai nạn hy hữu, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về lỗ hổng trong giáo dục gia đình hiện nay.

Bỏ lỡ "thời điểm vàng" để dạy về trách nhiệm: Khi trẻ gây ra lỗi, đó chính là cơ hội tốt nhất để cha mẹ dạy con biết đối mặt và khắc phục hậu quả. Hành động bỏ chạy của người lớn vô tình dạy trẻ rằng: "Chỉ cần trốn đi là lỗi lầm sẽ biến mất" . Đây là một tư duy cực kỳ nguy hại cho việc hình thành nhân cách sau này.

Ngụy biện "Trẻ con có biết gì đâu": Nhiều phụ huynh dùng câu nói này như một tấm khiên để lấp liếm cho sự thiếu giám sát của mình. Xe điện đồ chơi có thể gây ra thương tích thật, và người lớn phải là người chịu trách nhiệm cao nhất khi để trẻ tự ý điều khiển ở nơi đông người mà không có sự kiểm soát chặt chẽ.

Sự thấu cảm bắt đầu từ những hành động nhỏ: Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ hỗ trợ nạn nhân sẽ dạy trẻ biết yêu thương và trân trọng giá trị con người. Ngược lại, sự thờ ơ sẽ nuôi dưỡng nên những cá thể vô cảm trong tương lai.

Cha mẹ là tấm gương phản chiếu: Trẻ con nhìn vào cách cha mẹ hành xử để học theo. Nếu cha mẹ chọn cách trốn tránh, họ đã vô tình đánh mất đi uy tín và vai trò của một người thầy đầu đời đối với con cái.

Tai nạn có thể là vô ý, nhưng sự vô cảm là một lựa chọn. Mong rằng mỗi bậc phụ huynh hãy tỉnh táo hơn, không chỉ trong việc bảo vệ an toàn cho con, mà còn trong việc bảo vệ tâm hồn và nhân cách của trẻ trước những va chạm trong cuộc sống.

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

