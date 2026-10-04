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Vụ cô gái 27 tuổi tử vong sau khi bị đâm ở phòng trọ: Hé lộ nguồn cơn

Lam Giang (Tổng hợp)
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Tối 3/10, Hiểu đến phòng trọ của chị D., định tìm chị này để nói chuyện.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông dùng dao tấn công 2 người khác (1 nam, 1 nữ) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, xảy ra tối 3/10 tại Gia Lai, nghi phạm gây ra vụ việc là Trần Minh Hiểu (38 tuổi, ở thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai). 

Báo Thanh Niên cho biết, theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 3/10, Hiểu đến một phòng trọ trên đường Lê Lợi, thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn để gặp chị N.T.B.D. (27 tuổi, trú thôn Hà Lòng, xã Kdang, Gia Lai) nói chuyện. 

Vụ cô gái 27 tử vong sau khi bị đâm ở phòng trọ: Hé lộ nguồn cơn - Ảnh 1.

Nhà trọ nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tiền Phong) 

Khi đến nơi, Hiểu thấy chị D. đang ở trong phòng trọ cùng anh Đ.T.S. (31 tuổi, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai). Sau đó, giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.  Sau đó, Hiểu rời đi, về nhà lấy dao rồi quay lại phòng trọ đâm chị D. và anh S. Gây án xong, đối tượng đến đầu thú tại Công an xã Tây Sơn. 

Người dân và lực lượng chức năng đã đưa chị D., anh S. đi cấp cứu song cô gái 27 tuổi đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Còn anh S. hiện đang được điều trị tại bệnh viện. 

Trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn thông tin, sau khi xảy ra án mạng nghiệm trọng, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai và cơ quan chức năng đã thụ lý điều tra. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

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