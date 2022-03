Gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây là liên tiếp các ca tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày 17/3 vừa qua, cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê khi đi phẫu thuật thẩm mỹ tại Hà Nội khiến nhiều người hoang mang.



Trước những vấn đề đáng quan ngại này, chúng tôi đã liên hệ phỏng vấn Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Tuấn Anh đến từ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc và Bác sĩ Trần Tuấn Anh - nguyên Trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Thu Cúc và giờ là người sáng lập Thẩm Mỹ Tuấn Anh để làm rõ những thắc mắc còn tồn tại.

Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Tuấn Anh đến từ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Bác sĩ Trần Tuấn Anh - nguyên Trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Thu Cúc và giờ là người sáng lập Thẩm Mỹ Tuấn Anh

Trước sự việc cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ, dễ thấy có rất nhiều người chọn PTTM ở những nơi không phải bệnh viện mà là trung tâm thẩm mỹ không uy tín, đặc biệt người tiến hành phẫu thuật hoàn toàn không phải bác sĩ. Theo các bác sĩ, vì sao những người không có bằng cấp bác sĩ lại có thể thực hiện phẫu thuật như vậy? Và sẽ có những hậu quả nào xảy ra khi chọn theo kiểu PTTM như thế này?

Theo Bác sĩ Bùi Tuấn Anh, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Thứ nhất, do PTTM mang đến lợi nhuận kinh tế cao khiến nhiều người mong muốn trục lợi từ nó, hơn nữa nhu cầu PTTM hiện nay là rất lớn. Thứ hai, có rất nhiều người nghĩ rằng các tiểu phẫu như cắt mí, tiêm filler, tiêm botox... dễ dàng thực hiện nên không xem trọng sự an toàn.

Họ không được đào tạo chuyên sâu về kiến thức cơ bản ngành y, chưa được đào tạo qua trường lớp và cũng chỉ xem hướng dẫn nhờ truyền miệng hoặc xem trên mạng 1 - 2 ca nên khi xảy ra rủi ro y tế thì không biết cách phòng tránh và xử lý rủi ro, để xảy ra những hậu quả xấu, đặc biệt gây ảnh hưởng tính mạng.

Phạm Thị Diễm Hiếu (SN 2000, quê ở Long An) tử vong sau khi nâng mũi

Còn với Bác sĩ Trần Tuấn Anh, đây là vấn đề thuộc phạm trù đạo đức, gốc rễ con người. Nghề y là nghề cao quý, muốn trở thành bác sĩ không phải chỉ có điểm thi đại học cao mà còn cần sự kiên trì, nỗ lực chăm chỉ kéo dài tới 6 - 7 năm đào tạo thì mới có thể cầm dao phẫu thuật cho khách hàng. Vậy mà những người bình thường không có bằng cấp lại dùng thiết bị y tế xâm lấn trên cơ thể người, điều này sẽ gây nên tỉ lệ rủi ro y tế rất lớn. Khách hàng cần thông thái trong việc lựa chọn bác sĩ phẫu thuật để tránh rủi ro tổn thương.

PTTM nếu thiếu chuyên môn có thể gây mù mắt do cắt mí, hoại tử da do tiêm filler/ tiêm botox, hoại tử mũi do nâng mũi... Nghiêm trọng hơn thì có thể gây tử vong như những trường hợp gần đây.

Hiện nay có nhiều cơ sở thẩm mỹ đánh vào tâm lý của người tiêu dùng, sử dụng chiêu trò quảng cáo liên quan đến yếu tố tâm linh như sửa mũi phong thủy, tiêm tai tài lộc… Theo bác sĩ 2 yếu tố: phong thuỷ tướng số và PTTM có liên quan tới nhau không?

Đứng từ góc nhìn y học và là 1 bác sĩ, Bác sĩ Bùi Tuấn Anh cho rằng 2 yếu tố trên không liên quan mật thiết đến nhau như quảng cáo. Với PTTM, các bác sĩ sẽ căn cứ vào chỉ số nhân trắc học trên gương mặt, đặc biệt là góc mũi trán, góc mũi môi để đem đến sự hài hòa, tự nhiên nhất cho khách hàng. Đương nhiên, tâm lý thì mỗi người 1 khác. Có người muốn mũi hơi bè rộng, người lại muốn mũi trông giống người nổi tiếng này người nổi tiếng kia... Điều này thuộc về nhu cầu mỗi người nhưng quan điểm của bác sĩ lẫn vấn đề chuyên môn thì bao giờ cũng hướng đến căn cứ theo tỷ lệ trên gương mặt.

Bác sĩ Trần Tuấn Anh chia sẻ có 1 vài khách hàng sau khi nâng mũi một vài năm đã quay lại chia sẻ rằng: "Bác sĩ có biết không, sau khi em nâng mũi kinh tế của em thay đổi khác thường, tiền vào bất ngờ". Theo nghiên cứu của Maxwell Maltz - bác sĩ PTTM kiêm nhà tâm lý học, cuộc sống của những người sau khi PTTM trở nên tích cực, thành công hơn bởi họ đã thay đổi trạng thái bên trong, thay đổi sự tự tin. Ngoài ra, khi thay đổi dáng mũi hay các đường nét tức chúng ta đang thay đổi tần số năng lượng của khu vực đó, sự thay đổi này có hài hòa với thói quen, hành vi, mong muốn hay không... Nếu đạt được sự cộng hưởng đó thì năng lượng sẽ tăng lên, từ đó cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cần lưu ý những điều gì trước khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ? Làm sao để biết chính xác về chất lượng cũng như độ an toàn của 1 cơ sở thẩm mỹ?

Việc tìm hiểu 1 cơ sở thẩm mỹ ở thời đại 4.0 này không hề khó. Chủ cơ sở thẩm mỹ là ai? Bác sĩ PTTM cho mình là người như thế nào? Phản hồi từ những khách hàng cũ ra sao?... là những vấn đề cần tìm hiểu. Các bạn có mong muốn PTTM nên tìm những cơ sở, bệnh viên có chuyên khoa PTTM, có đầy đủ giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động đúng chuyên ngành PTTM. Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật phải có giấy phép, chứng chỉ hành nghề do Bộ, Sở cấp. Các giấy phép, chứng chỉ này đều được đăng tải công khai trên Internet hoặc được đặt trong các cơ sở thẩm mỹ.

Phương pháp nâng mũi nào cần quá trình tiền mê? Bác sĩ thực hiện cũng như người sử dụng dịch vụ phải đảm bảo những gì để thao tác tiền mê diễn ra an toàn?

Bác sĩ Bùi Tuấn Anh đã chỉ ra rằng nâng mũi có 2 loại: nâng mũi đơn giản là phương pháp PTTM đặt chất liệu silicon, chất liệu tự thân hoặc nhân tạo để cải thiện độ nhô của mũi, còn nâng mũi phức tạp sẽ làm thay đổi cấu trúc của mũi (thường sử dụng cho những chiếc mũi quá ngắn, quá vẹo, mũi xơ cứng do PTTM nhiều lần...)

Còn tiền mê là phương pháp vô cảm giảm đau cho khách hàng. Ngoài tiền mê, còn có những phương pháp khác như tiêm tê tại chỗ, mê tĩnh mạch, mê toàn thân bằng nội khí quản. Giảm đau bằng phương pháp nào phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và đặc điểm của phẫu thuật như ca đó có cần bóc tách rộng hay không, có nguy cơ chảy máu không hay các yếu tố xung quanh ca mổ như thế nào... Do đó, với những ca nâng mũi phức tạp sẽ cần sử dụng phương pháp tiền mê.

Tiền mê yêu cầu nhiều hơn tiêm tê tại chỗ ở điểm phương pháp này sử dụng thuốc mê, phải có bác sĩ gây mê hồi sức bên cạnh và theo dõi trong suốt quá trình phẫu thuật và phải được thực hiện tại bệnh viện được cấp phép PTTM.

Trong đó, bác sĩ gây mê phải có kiến thức, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề như đã nói ở trên. Còn khách hàng khi sử dụng phương pháp tiền mê cần đảm bảo các yếu tố về sức khỏe. Trước khi tiến hành phẫu thuật sử dụng phương pháp tiền mê, khách hàng phải được thăm khám kĩ càng, tỉ mỉ, phải làm những xét nghiệm chuyên sâu liên quan đến máu, máu đông, miễn dịch, có bệnh nền hay không, bệnh nguy cơ chảy máu, nhịp tim tăng… Đây là những nguyên nhân gây suy hô hấp hoặc chảy máu ồ ạt.

Theo chia sẻ của Bác sĩ Trần Tuấn Anh, các xét nghiệm này phải được thực hiện ở bệnh viện, bởi phòng khám không đủ cơ sở vật chất. Hơn nữa, khi có rủi ro xảy ra, bệnh viên sẽ có đầy đủ nhân lực và vật lực giúp khách hàng xử lý biến cố nhanh nhất, thoát khỏi tình trạng xấu, tránh cho hậu quả nguy hiểm xảy ra.

Kết lại, Bác sĩ Bùi Tuấn Anh nhấn mạnh rằng đối với tất cả các hình thức PTTM, khi đã động đến dao kéo hoặc xâm lấn, bác sĩ thực hiện phải có chuyên môn, có trình độ, được đào tạo bài bản thì mới tránh được rủi ro và sự cố xảy ra. Còn Bác sĩ Trần Tuấn Anh thì hi vọng khi nhận thức tăng lên, đạo đức và thái độ của cả bác sĩ lẫn khách hàng ngày càng văn mình thì rủi ro trong y khoa nói chung và thẩm mỹ nói riêng sẽ giảm đi tối thiểu.

Xin cảm ơn 2 Bác sĩ vì những chia sẻ trên!

