Liên quan đến vụ nạn nhân L.T.T.L. (SN 2003; trú tại: phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mất liên lạc từ hôm mùng 7 Tết Giáp Thìn, tối 19/2, Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã xác định và bắt giữ nghi phạm là H.M.H (SN: 2004, quê quán Bắc Giang). Thi thể nạn nhân trước đó được phát hiện tại một ngôi nhà cho thuê trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Rất đông người dân chứng kiến sự việc

Thi thể nạn nhân được phát hiện như thế nào?

Theo ghi nhận của PV, đến 22h tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, nhiều người hiếu kỳ đứng theo dõi trong con ngõ nhỏ.

Một số người hàng xóm cho biết, ngôi nhà 7 tầng trong ngõ mới được xây dựng và đưa vào sử dụng làm căn hộ cho thuê (gọi là chung cư mini).

"Ngôi nhà chưa được 100 mét vuông, trước đó từng mua bán qua lại nhiều chủ, nhưng chưa chủ nào sử dụng được lâu dài, trước Tết một hai tháng căn nhà này đi vào hoạt động", hàng xóm cho biết, nạn nhân chính là người quản lý tòa nhà này, trong khi đối tượng là người thuê một căn phòng tại đây.

Được biết, ngôi nhà trong ngõ được sử dụng làm căn hộ cho thuê

Về manh mối vụ việc, hiện cơ quan chức năng đang điều tra chưa công bố thông tin chính thức, tuy nhiên một số nguồn tin chia sẻ, trưa 19/2, người dân bất ngờ chứng kiến cảnh sát đến tòa nhà xác minh.

Sau đó, hàng xóm cũng chứng kiến cảnh sát hình sự chở nam thanh niên bịt kín mặt và một cán bộ mang ma-nơ-canh đến hiện trường. Công tác xác minh, điều tra diễn ra trong vài giờ đồng hồ, đến khoảng 18h15 phút cùng ngày, nhân viên y tế cùng cảnh sát đưa một thi thể từ trong ngôi nhà đi ra xe cứu thương.

"Chúng tôi thấy trùm bằng vải đen, thi thể nguyên vẹn chứ không như một số thông tin trên mạng xã hội chia sẻ trước đó", một người hàng xóm thuật lại.

Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin tiết lộ, bằng các biện pháp nghiệp vụ trưa nay cảnh sát bắt được nghi phạm khi đối tượng này đang giữ trong người tấm căn cước công dân của nạn nhân, từ đó manh mối về cô gái 21 tuổi mất tích từ hôm mùng 7 Tết được phát lộ.

Theo ghi nhận của PV, tối muộn cùng ngày vẫn còn một số người thuê trọ tại căn nhà này, khi về đến nơi mới ngỡ ngàng

Luật sư phân tích các tình tiết đáng chú ý

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, trong vụ việc này một số tình tiết đáng chú ý là nạn nhân ra khỏi nhà có mang theo tài sản là xe máy, điện thoại và có thể có tiền, trang sức. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ khi phát hiện ra tử thi nạn nhân thì tài sản trên người nạn nhân, các tài sản đã nhận mang theo và mất tích còn hay không, có dấu hiệu bị tấn công để chiếm đoạt tài sản hay không, hiện trường có sự vật lộn, xáo trộn hay không để xác định động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội và dấu vết để lại trên hiện trường của hung thủ gây án.



Nạn nhân là nữ còn trẻ tuổi thì cũng xác định xem trên cơ thể nạn nhân có dấu vết bị tấn công, bị xâm hại tình dục hay không để xác định nguyên nhân động cơ cũng như dấu hiệu phạm tội về hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân.

"Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng tìm thấy xác nạn nhân ở phòng trọ của một người khác. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê trọ ở đây là ai, có mối liên hệ gì đối với nạn nhân. Đồng thời sẽ làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội. Sẽ truy tìm điện thoại của nạn nhân qua đó xác định các thông tin giữa nạn nhân với những người khác cho đến khi nạn nhân bị sát hại".

Luật sư Đặng Văn Cường nói thêm, việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ. Hung thủ gây án sẽ phải có động cơ, có thể do mâu thuẫn thù oán, có thể vì muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã sát hại nạn nhân. Cũng có thể hung thủ gây án là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia, chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi... Dù hung thủ là ai thì vẫn phải chứng minh hung thủ có mặt trên hiện trường vụ án tại thời điểm sự việc xảy ra (thời điểm nạn nhân tử vong).

Khu vực ngôi nhà xảy ra vụ án

Với những vụ việc như thế này thì thông thường đối tượng gây án sẽ bị xử lý về hai tội danh là giết người cướp tài sản hoặc giết người hiếp dâm, thậm chí có những trường hợp đối tượng bị xử lý cả ba tội danh đặc biệt nghiêm trọng này.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Dù là nguyên nhân nào chăng nữa thì hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ là hành vi rất tàn nhẫn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Bởi vậy đối tượng gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội", luật sư Cường nhấn mạnh.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội đang diễn biến rất phức tạp

Theo Ts. Ls. Đặng Văn Cường, thông tin về vụ việc gây sốc đối với gia đình nạn nhân và gây hoang mang cho nhiều người khi liên tục xảy ra các vụ việc mà các nạn nhân là những cô gái còn rất trẻ bị sát hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Đến nay cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm và đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi và các tình tiết quan trọng có liên quan đến sự việc. Có thể vụ việc có đồng phạm nên cơ quan điều tra chưa công bố thông tin cụ thể của nghi phạm này là hợp lý và cần thiết.

Hiện tại cơ quan điều tra chỉ công bố thông tin là nghi phạm là H.M.H quê ở Bắc Giang và sinh năm 2004, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ mối liên hệ giữa nghi phạm gây án với nạn nhân để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Luật sư Cường giải thích, các thông tin liên quan đến vụ việc, vụ án trong giai đoạn xác minh tin báo và trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự là những thông tin mật, tùy vào tính chất của sự việc mà cơ quan điều tra có thể thông báo công khai đến báo chí, dư luận mức độ thông tin cần thiết ở những thời điểm cần thiết. Còn về nguyên tắc là phải đảm bảo bí mật điều tra, việc cung cấp thông tin, công khai thông tin trong quá trình xác minh, không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án. Cơ quan điều tra sẽ cân nhắc thông tin công khai về danh tính của hung thủ ở thời điểm cần thiết khi đã xác định rõ hành vi, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội, về cơ bản đã làm rõ danh tính của các đồng phạm khác (nếu có).

"Việc công khai thông tin danh tính của nghi phạm với mục đích là công khai kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng là để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm, cảnh báo cho người dân biết đặc điểm của đối tượng để có thể tố giác các hành vi vi phạm khác...".

Cũng theo luật sư Cường, việc công bố thông tin trong quá trình xác minh, điều tra cũng có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án. Chính vì vậy cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cân nhắc thời điểm công bố thông tin, mức độ công bố thông tin và mục đích công bố thông tin để đảm bảo được mục tiêu đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng ngừa tội phạm, ổn định trật tự xã hội và không làm ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng. Đến khi có kết luận điều tra vụ án thì kết quả điều tra có thể sẽ được công khai. Khi có bản cáo trạng để truy tố đối với các bị can thì sẽ công khai quan điểm của Viện kiểm sát và công khai các tình tiết quan trọng về vụ án. Khi xét xử công khai thì tất cả các tình tiết trong vụ án sẽ được công khai tại phiên tòa để thực hiện hoạt động tranh tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Trong những vụ việc gia đình nạn nhân thông báo tìm kiếm người thân, có dấu hiệu mất tích sau đó tìm thấy xác thì thông thường sẽ là những vụ án mạng hoặc nạn nhân gặp tai nạn. Khi phát hiện được xác của nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong là do sự biến hay do hành vi. Nếu nạn nhân tử vong do tai nạn, do bệnh tật hoặc nguyên nhân khách quan khác mà không phải do tác động của con người thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Người dân trong ngõ nơi xảy ra vụ án vẫn chưa hết bàn tán sau sự việc đau lòng

Trường hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các hoạt động tố tụng cho thấy nạn nhân bị tử vong là do bị sát hại (như bị đầu độc, bị tác động ngoại lực hoặc bằng các phương thức thủ đoạn khác dẫn đến tước đoạt tính mạng của nạn nhân..) thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra làm rõ danh tính của đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Thông thường nạn nhân là nữ, trẻ tuổi, tìm thấy xác ở nơi vắng vẻ thì thường là nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản hoặc trước đó nạn nhân bị hiếp dâm. Dấu hiệu nạn nhân bị sát hại có thể bị tác động ngoại lực ở những vùng hiểm yếu dẫn đến nạn nhân tử vong, hiện trường có thể có vết máu, vân tay, có sự xáo trộn, trên thân thể nạn nhân cũng có thể để lại những dấu vết, manh mối có liên quan đến hung thủ gây án. Khi tìm thấy xác nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ khoanh vùng xác định hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập được các dấu vết để lại trên hiện trường, các dấu vết trên tử thi và tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, thời điểm nạn nhân tử vong. Cũng có những trường hợp nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi bị mang giấu xác đi một nơi khác. Bởi vậy việc xác định hiện trường chính của vụ án (nơi nạn nhân tử vong) là rất quan trọng để xác định được nguyên nhân tử vong và dựng chân dung hung thủ gây án. Nếu không xác định được hiện trường, nơi nạn nhân tử vong thì rất khó có thể tìm được những chứng cứ quan trọng, xác định được nguyên nhân vụ án và chứng minh về đối tượng gây án".