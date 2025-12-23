Vụ clip nghi nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách Tây ở Ninh Bình: Phía quán giải thích

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang làm bánh mỳ cho khách, trên bếp có một chiếc chảo và trong chảo có 3 chiếc bánh mỳ. Lúc này, người phụ nữ đang nhai nhồm nhoàm bất ngờ lấy một miếng thức ăn từ trong miệng rồi bỏ vào chảo bánh mỳ, động tác rất nhanh gọn.

Nhiều người xem clip cho rằng người phụ nữ đã bỏ thức ăn từ miệng vào 1 trong 3 chiếc bánh mỳ trong chảo. Đoạn clip được một du khách Tây ghi lại. Hành động của người phụ nữ khiến vị khách Tây ngỡ ngàng, gương mặt thể hiện rõ sự bối rối. Đoạn clip sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mọi người đều bày tỏ sự bức xúc với hành động của người phụ nữ, vừa mất an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa ảnh hưởng đến hình ảnh, văn hóa du lịch, ẩm thực của Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Dư luận cũng đặt câu hỏi về địa chỉ quán ăn nói trên để "né".

Được biết, người quay lại đoạn clip nói trên là anh Steez (du khách người Pháp). Sự việc xảy ra hồi đầu tháng 12, trong chuyến đi của anh Steez đến Tam Cốc (Ninh Bình). Trong khi mua bánh mì, nam du khách cầm máy lên quay theo thói quen và vô tình ghi lại được cảnh tượng trên.

Người phụ nữ lấy đồ ăn từ miệng bỏ vào chảo bánh mỳ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến đoạn clip, trao đổi trên báo Dân trí, người đại diện quán bánh mỳ Minh Khôi (ở Tam Cốc, Hoa Lư, Ninh Bình) - nơi xảy ra sự việc cho biết, người phụ nữ xuất hiện trong video là nhân viên, đã làm việc tại quán được 2 năm.

Giải thích về hành động của nữ nhân viên, đại diện quá cho hay lúc đó, nhân viên đang bán bánh mỳ và nướng 3 chiếc bánh trên chảo. Cùng lúc, chảo đậu xào làm nhân bánh mỳ cũng vừa chín nên người phụ nữ lấy 1 miếng ăn thử. Vì nóng quá, người này bỏ vội miếng đậu xào xuống tay và hất ra chảo để kịp lật bánh mỳ, tránh bị cháy.

Đại diện quán thừa nhận hành động của người phụ nữ là sai hoàn toàn song khẳng định miếng đậu phụ không được cho vào bánh mỳ để phục vụ khách. Anh Steez sau đó thẳng thắn phản ánh sự việc với chủ quán. Chủ quán đã đứng ra xin lỗi khách, hủy chiếc bánh mỳ liên quan và làm chiếc bánh mỳ mới cho khách và không thu tiền.

Đại diện quán nhận định, hành động của người phụ nữ là không thể chấp nhận trong môi trường kinh doanh ăn uống, đặc biệt là khu vực đông khách du lịch. Nữ nhân viên trong clip hiện đã bị yêu cầu nghỉ việc. Sự cố lần này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của quán và là bài học để quán siết chặt kỷ luật vệ sinh cũng như thái độ làm việc của nhân viên.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh con chuột đứng chễm chệ trong tủ bánh mì ăn rau, bên cạnh là trục thịt xiên đang quay cũng đã khiến người xem rùng mình. Sự việc xảy ra tại một quán bánh mỳ doner kebab trên phố Đường Thành (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hình ảnh con chuột ăn rau trong tủ bánh mỳ khiến người xem rùng mình.

Trao đổi trên Tri thức - Znews, bà Trần Thị Hậu, chủ quán bánh mì cho biết sự việc xảy ra chiều ngày 16/12. Thời điểm xuất hiện con chuột là lúc cửa hàng đã đóng cửa và "không có khách mua bánh".

Chủ quán cho hay, sau khi bán hết hàng vào buổi sáng, bà rời cửa hàng một lúc để đi chợ, do vội nên chưa kịp thu dọn quầy hàng. Đến lúc về, bà nghe hàng xóm kể rằng có con vật xuất hiện trong tủ. Vì không chứng kiến trực tiếp nên bà Hậu không rõ thực hư ra sao. Sau khi được nhiều người nhắc nhở, bà đã rút kinh nghiệm dọn hàng ngay mỗi khi rời đi, để tránh sự việc tương tự.