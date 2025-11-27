Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Luật sư nêu 2 tình huống pháp lý

Trả lời Báo Người Lao Động, luật sư Mai Quốc Việt (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết đối với vụ việc chuyển nhầm gần 500 triệu đồng gây xôn xao dư luận tại tỉnh Quảng Trị, theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, ngân hàng không thể tự ý phong tỏa tài khoản của ông N.T.L.

Việc phong tỏa chỉ được thực hiện khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Theo luật sư Việt, chị Th. cho biết đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của ông L., song về mặt pháp lý hiện chưa có bất kỳ kết luận hay phán quyết nào từ công an hoặc tòa án để xác định rõ quan hệ giữa các bên và bản chất số tiền đã chuyển là chuyển nhầm hay có một giao dịch nào khác.

Vì vậy, ngân hàng không thể can thiệp. Việc phong tỏa áp dụng đối với các trường hợp đã được liệt kê như: có sai sót khi ngân hàng ghi nhầm thông tin, có quyết định hoặc yêu cầu từ cơ quan chức năng. Trường hợp này, vai trò của ngân hàng chỉ dừng lại ở việc phối hợp, xác minh.

Luật sư Việt cho rằng tại thời điểm này, ông L. vẫn hoàn toàn có quyền quyết định đối với số tiền trong tài khoản của mình, nếu không có người chứng minh được số tiền này là do chuyển nhầm và ông L. không có liên quan đến một giao dịch, thỏa thuận để được nhận số tiền này.

Về phía cơ quan công an, cần phải xác minh mục đích của số tiền mà chị Th. chuyển vào tài khoản ông L. Nếu xác định đây là giao dịch chuyển nhầm, sẽ có hai tình huống pháp lý phát sinh.

Thứ nhất, trường hợp ông L. không đồng ý trả lại nhưng vẫn để nguyên số tiền trong tài khoản, không sử dụng và vẫn có động thái đề nghị cơ quan chức năng làm rõ số tiền này thì chị Th. có thể khởi kiện dân sự, yêu cầu hoàn trả và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015.

Thứ hai, nếu ông L. cố tình không trả lại sau khi chủ sở hữu hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, cố tình rút và sử dụng cho mục đích cá nhân, cơ quan công an sẽ xử lý theo hướng hình sự về Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015.

Người dân theo dõi buổi vận động gia đình và ông N.T.L trả lại số tiền gần 500 triệu đồng chuyển nhầm

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Th. (ngụ thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch bằng điện thoại thì do lỗi mạng đã chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Kiểm tra sao kê, chị Th. xác định số tiền đã vào tài khoản của ông N.T.L (ngụ phường Quảng Trị), người bạn hàng lâu năm của gia đình.

Tuy nhiên, dù chị Th. nhiều lần đến nhà đối chiếu sao kê và xin lại số tiền đã chuyển nhầm, ông L. không hợp tác và còn chặn liên lạc. Không còn cách nào khác, chị Th. gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng. Tiếp nhận đơn, Công an phường Quảng Trị đã vào cuộc điều tra theo quy định.

Đến nay, công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến làm việc, giải thích và vận động gia đình ông L. trả lại số tiền nhưng không nhận được sự hợp tác.

Đáng chú ý, từ ngày 11-11, sau khi có đơn trình báo liên quan số tiền "lạ" chuyển vào tài khoản, ông L. không đến làm việc dù công an đã nhiều lần gửi giấy mời, thậm chí triệu tập.