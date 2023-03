Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường

Tối 21/3, thông tin từ Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Trần Tiến (SN 1981) về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364, Bộ luật Hình sự.

Trần Tiến là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường.

Bị can Trần Tiến. (Ảnh: Bộ Công an)

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Tiến.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm.