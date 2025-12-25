Vụ "chú tài xế bị huỷ chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ": Chính chủ tiết lộ sự thật bất ngờ

Cách đây ít ngày, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện, hình ảnh về một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ nhưng bị hủy chuyến nhiều do đi xe wave cũ. Câu chuyện đã khiến nhiều người vô cùng thương cảm.

Vô tình đọc được thông tin này, ca sĩ Đức Phúc đã nhờ cộng đồng mạng, khán giả tìm thông tin của chú xe ôm với mong muốn giúp đỡ chú có một chiếc xe mới để chú làm việc suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, sau khi đến thăm ngôi nhà của chú xe ôm, trò chuyện với gia đình thì Đức Phúc biết được sự thật bất ngờ, đó là câu chuyện xúc động nói trên hoàn toàn không có thật.

Được biết, người xe ôm trong câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội là chú Nguyễn Văn Sơn, hiện đang sống tại một ngôi nhà cấp 4 cuối con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Câu chuyện "chú chú tài xế xe ôm công nghệ bị huỷ chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ" lan truyền trên mạng xã hội cách đây ít ngày khiến nhiều người xúc động không phải sự thật.

Chiều ngày 24/12, Đức Phúc đã đến thăm hỏi chú Sơn cùng gia đình và chia sẻ về việc đọc được câu chuyện của chú trên mạng xã hội, đồng thời bày tỏ nhã ý hỗ trợ chú một chiếc xe. Tuy nhiên, chú Sơn đã từ chối không nhận và chia sẻ với nam ca sĩ rằng: "Câu chuyện đang được lan truyền trên mạng xã hội là không có thật hoặc đó là câu chuyện của người khác mà lấy hình ảnh chủ đính kèm theo chứ không phải câu chuyện của chú".

Chú Sơn kể đã được con gái cho xem thông tin về câu chuyện và cảm thấy không hài lòng. Chú rất muốn lên tiếng để cộng đồng mạng biết rằng đây không phải là câu chuyện của mình nhưng chưa biết cách nào để làm được điều đó.

Đức Phúc kể thêm, chú Sơn hiện đang sử dụng chiếc xe Honda PCX để chạy xe công nghệ chứ không phải đi chiếc xe wave cũ. Chú rất mong mọi người có thể chia sẻ thông tin để tránh việc bị hiểu lầm, cũng như tránh những rủi ro về việc kẻ xấu lấy thông tin để lợi dụng lòng tốt của mọi người.

Qua tiếp xúc với vợ chồng chú Sơn, Đức Phúc nhận thấy cô chú rất dễ thương, đem lại nguồn năng lượng lạc quan, tích cực.

Đức Phúc đến thăm gia đình chú Sơn.

Vợ chồng chú Sơn từ chối và cho biết gia đình tuy không dư giả gì nhưng cũng không đến nỗi khó khăn tới mức phải kêu gọi ủng hộ. Cô chú vẫn có thể tự đi làm, có công việc kiếm ra thu nhập, mong Đức Phúc để dành tấm lòng để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Những chia sẻ của cô chú khiến Đức Phúc rất xúc động.

Trên báo Thanh Niên, Đức Phúc nói thêm anh đã lắng nghe và hỗ trợ gia đình chú Sơn theo một cách khác.

Sau nhiều lần từ chối, trước sự thuyết phục của Đức Phúc, vợ chồng chú Sơn đồng ý để nam ca sĩ đồng hành một phần nhỏ khoản học phí đến hết cấp 1 của bé Hiếu - cháu ngoại vợ chồng chú Sơn. Ngoài ra, Đức Phúc cũng gửi biếu cô chú một bao lì xì năm mới.

Nam ca sĩ sinh năm 1996 bày tỏ, bản thân cảm thấy may mắn khi có duyên gặp và chia sẻ với cô chú. Qua câu chuyện, Đức Phúc hy vọng mọi người luôn tỉnh táo trước những câu chuyện, thông tin tương tự trên mạng xã hội để tránh lòng tốt bị lợi dụng và những rủi ro không đáng có.