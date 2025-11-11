Vụ chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình: Cảnh tượng tại hiện trường khiến nhiều người xót xa

Khoảng 5 giờ sáng ngày 10/11, người dân phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) bàng hoàng khi phát hiện một đôi dép và chiếc xe máy bị bỏ lại giữa cầu Đò Quan. Không thấy chủ nhân đâu, mọi người nghi ngờ có người nhảy sông nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Clip: Như Hoàn

Theo xác minh ban đầu, người mất tích được cho là anh Đ.Q.H (SN 2002, trú tại tổ 7, xã Nam Trực) - chú rể dự kiến đón dâu trong chính ngày 10/11.

Một người thân của anh H. là ông Cơ vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Nhà hai cháu (nạn nhân và vợ chưa cưới) cách khoảng 2 cây số. Cháu H. làm việc ở gần, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Mối quan hệ ngoài xã hội ít, chỉ thỉnh thoảng đi đánh bóng chuyền.”

Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành

Các đội tìm kiếm đã liên tục hỗ trợ suốt ngày đêm

Cũng theo ông Cơ chia sẻ, gia đình anh H. có ba chị em, hai con gái và một con trai. Sự việc xảy ra bất ngờ ngay trước ngày vui của cả nhà khiến bất cứ ai, đặc biệt là cha mẹ anh H. càng sững sờ.

“Trước đó không thấy cháu có biểu hiện gì khác, mọi thứ diễn ra bình thường lắm. Vậy mà đột ngột nghe tin thế này. Nghe thấy bảo, hình như cháu gái (tức vợ sắp cưới của H.) đang có bầu rồi.”

Nhiều người dân cũng đứng bên sông chờ đợi kết quả tìm kiếm

Người nhà nạn nhân vẫn cầu mong một phép màu xảy ra

Theo người dân địa phương, anh H. được cho là điều khiển xe máy mang biển số 18KA-03xxx đi đến khu vực cầu Đò Quan (thuộc địa phận phường Nam Định), nghi nhảy xuống sông.

Nhận tin báo, gia đình lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm. Suốt từ sáng 10/11 đến nay (ngày 11/11), công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương tiến hành, với sự tham gia của người thân, chính quyền địa phương và nhiều người dân quanh vùng.

Bên bờ sông, rất đông người vẫn túc trực chờ đợi với hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra hoặc mong chú rể trẻ tuổi có thể vẫn an toàn đâu đó. Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.