Vụ chia tay, đá đểu khiến khán giả đau đầu

Sau khi bị bắt gặp hẹn hò giữa tháng 3, chuyện tình giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành đề tài bàn tán của khán giả. Khi bị đồn là tiểu tam, diễn viên Thế giới hôn nhân liên tục lên phủ nhận chen vào mối quan hệ giữa bạn trai và Hyeri. Trong khi đó, Jun Yeol nhất quyết im lặng trước mọi chỉ trích. Đây là giọt nước tràn ly khiến Han So Hee "mất lý trí", liên tục lên mạng xã hội than thở, trách móc bạn trai.