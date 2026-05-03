Vụ cháy xe làm 2 người chết: Xuất hiện tài khoản mạng xã hội nhận là tài xế

Ngày 3-5, trong khi dư luận đang bày tỏ sự quan tâm lớn về vụ cháy xe tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng làm 2 thiếu niên tử vong thương tâm, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản "N.D.A" trùng khớp với 3 chữ sau trong tên của tài xế điều khiển chiếc xe bị cháy.

Vào thời điểm 14 giờ 07 phút ngày hôm qua (2-5), tài khoản trên đăng tải bài viết lên trang cá nhân, khẳng định mình là tài xế, kèm theo bức ảnh cắt từ camera an ninh của cây xăng, ghi lại hình ảnh thời điểm chiếc ô tô mang BKS 92A-265.xx bị cháy vào chiều 1-5.

Nội dung bài viết nêu: "Tôi là tài xế đây, và tôi nói thẳng luôn: đừng vội đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi khi mọi thứ còn chưa có kết luận chính thức.

Bài viết từ tài khoản Facebook tự xưng "tôi là tài xế đây" nhiều khả năng là nick ảo

Lúc xảy ra sự việc, tôi điều khiển xe bình thường, không vi phạm tốc độ, không sử dụng rượu bia, cũng không có hành vi nguy hiểm nào. Xe bốc cháy là tình huống bất ngờ, không ai mong muốn. Một người cầm vô lăng không có nghĩa là phải chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra".

Tính đến chiều 3-5, sau hơn 1 ngày đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 1.500 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 1.600 lượt bình luận cùng nhiều lượt chia sẻ.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người có lẽ đã nhầm tưởng đây là tài khoản thật của tài xế nên bày tỏ bức xúc, chất vấn vì sao thời điểm xảy ra vụ việc không kịp thời mở cửa để cứu người.

Hiện trường vụ cháy xe chiều 1-5 khiến 2 thiếu niên tử vong thương tâm

Trong khi đó, nhiều người dùng mạng nhận ra điều bất thường, cho rằng đây chỉ là tài khoản ảo.

Trong ngày 3-5, đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, cho biết Cơ quan điều tra đang giữ hình sự tài xế và chủ xe để phục vụ công tác điều tra.

Như vậy, có thể nhận định rằng tài khoản Facebook nêu trên không phải chính chủ do tài xế Võ Nguyễn Duy An đăng tải.

Chủ Facebook còn đăng kèm đường dẫn liên kết bên dưới phần bình luận để "dụ" người dùng mạng kích vào

Đáng chú ý, ở phần bình luận, tài khoản Facebook còn ghi thêm thông tin: "đoạn video trong xe đây", kèm theo đường link (liên kết) đến một trang mạng khác. Đây có thể là đường link dẫn đến trang bán hàng hoặc link xấu/độc với mục đích lừa đảo qua mạng, người dân cần cảnh giác không nên click vào.

Trước đó, nhiều tài khoản Facebook cũng đăng tải bức ảnh chụp 2 người trong trang phục học sinh rồi gán ghép, cho rằng đó là 2 nạn nhân trong vụ cháy. Cơ quan chức năng cho biết bức ảnh lan truyền khác biệt hoàn toàn với nạn nhân, nhận định nhiều khả năng ảnh do AI tạo ra.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng cho biết trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy nổ, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, khoảng 15 giờ 25 phút chiều 1-5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 (xã Thăng Điền) để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là Trí và Kiệt đã tử vong bên trong xe. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng. Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



