Vụ cháy xế hộp 5 tỷ của Duy Mạnh, "con chuột chịu trách nhiệm hình sự": Hãng xe đang làm ăn thế nào?

Vụ việc liên quan đến chiếc xe sang trị giá 5 tỷ đồng của ca sĩ Duy Mạnh bốc cháy trong hầm xe lan truyền trên mạng xã hội đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh đã viết: "Tôi hỏi bên hãng xe lúc đó xe cháy và lan ra cháy chung cư, thì ai chịu trách nhiệm? Bên bán xe bảo là con chuột chịu trách nhiệm".

Nam ca sĩ chia sẻ về việc phía Mercedes-Benz thiếu trách nhiệm trong vụ việc cháy chiếc xe sang giá 5 tỷ đồng của mình. Do không tìm được tiếng nói chung nên đã đưa vụ việc này ra tòa. Nam ca sĩ cho biết phía hãng đưa ra nguyên nhân cháy xe do loài gặm nhấm, trong khi thông báo từ phía cơ quan chức năng khẳng định là do chập điện.

Trong buổi hòa giải, Duy Mạnh có hỏi đại diện hãng rằng nếu xe cháy lan sang xe khác, rồi cháy chung cư thì trách nhiệm hình sự thuộc về hãng hay con chuột. Theo ca sĩ, khi đó, đại diện bên bán xe tuyên bố "Con chuột chịu trách nhiệm hình sự". Câu chuyện trên khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Chiếc Mercedes-Benz S 450 L của ca sĩ Duy Mạnh bị cháy tại hầm chung cư. Ảnh: FB nhân vật

Về việc này, ZNews cho hay, Mercedes-Benz Việt Nam khẳng định hãng không phát ngôn câu "con chuột chịu trách nhiệm hình sự". Câu nói này không phải là phát ngôn chính thức của hãng, và hãng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đại diện hãng đưa ra nhận định trên.

Hãng xác định nguyên nhân gây cháy do sự xâm nhập của loài gặm nhấm, không phải lỗi kỹ thuật của xe.

Trước đó, Duy Mạnh đã tậu chiếc Mercedes-Benz S 450 L trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Anh đã nhiều lần chia sẻ những hình ảnh đứng bên cạnh hay sử dụng chiếc xe này.

Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam là liên doanh giữa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV) và nhà đầu tư nước ngoài (Mercedes-Benz AG Group - pháp nhân được thành lập tại Cộng hòa Liên bang Đức).

Giai đoạn 2017-2021, bình quân mỗi năm, công ty nộp ngân sách hơn 5.500 tỷ đồng. Công ty này đang giải quyết việc làm cho khoảng 800 người lao động.

Công ty này là đơn vị đầu tư dự án nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô tại khu đất 693 đường Quang Trung (quận Gò Vấp) có diện tích gần 10,5ha.

Trong 2 năm 2021-2022, với tổng đầu tư lên đến 33 triệu USD vào việc phát triển công nghệ kỹ thuật tại nhà máy.

Theo giới thiệu trên website của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco) - cổ đông Nhà nước tham gia góp vốn trong liên doanh, Mercedes-Benz Việt Nam có công suất 4.000 xe/năm.

Hiện nay, Mercedes-Benz Việt Nam đang dẫn đầu thị trường xe sang với 3 dòng xe lắp ráp trong nước là C-Class, E-Class, và GLC. Bên cạnh đó, những dòng xe nhập khẩu khác như S-Class, GLB, GLE, GLS cũng như các thương hiệu con Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, và Mercedes-EQ.

Về chiếc xe của ca sĩ Duy Mạnh, Mercedes-Benz S 450 L Luxury là mẫu sedan thuộc phân khúc hạng sang cỡ lớn, được phân phối chính hãng tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với một số cái tên như BMW 7-Series, Audi A8 và Lexus LS.. S 450 L Luxury sử dụng động cơ 3.0L I6 tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid EQ Boost, cho công suất khoảng 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe dẫn động cầu sau, đi kèm hộp số tự động 9 cấp.