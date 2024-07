Như tin đã đưa, khoảng 21h20 phút ngày 2/7, tại km50+600 (đoạn gần cầu vượt Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) xảy ra va chạm giữa xe tải BKS 14C-200.xx với xe đầu kéo chở xăng dầu. Sau va chạm, xe chở xăng dầu lật ngang và bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang hành lang cây xanh bên đường cao tốc.

Sau cú va chạm, xe bồn lật ngang và bùng cháy dữ dội.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) đã điều 4 xe chữa cháy, robot chữa cháy và 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Công an huyện Gia Lộc cử lực lượng đến hỗ trợ chữa cháy, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tổ chức các phương án chữa cháy trong đêm 2/7.

Thông tin ban đầu, tài xế xe BKS 14C-200.xx tử vong tại hiện trường. Tài xế xe bồn là Đ.P.T. (sinh năm 1993, trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, xử lý.