Vụ cháy rừng Smokehouse Creek ở Texas nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ

Vụ cháy rừng tàn phá Texas Panhandle hiện là một trong những vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ước tính hơn 1,1 triệu mẫu Anh bị thiêu rụi cho đến nay, đây là diện tích bị cháy rừng tàn phá lớn thứ hai trong số các vụ cháy rừng ở nước này. Vụ cháy Smokehouse Creek, bùng phát vào đầu tuần này, hiện mới chỉ khống chế được 15% và được cho là "vụ cháy lớn nhất, có sức tàn phá nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang Texas", Sở cứu hỏa tình nguyện Tây Odessa viết trên Facebook.



Dưới đây là những vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ:

1. Vụ cháy rừng năm 1910

Trong hai ngày 20 và 21/8/1910, một trận cháy rừng đã tàn phá miền Bắc bang Idaho và miền Tây bang Montana. Theo Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ, ngọn lửa đã đốt cháy 3 triệu mẫu Anh và phá hủy số lượng gỗ đủ để xây dựng 800.000 ngôi nhà. Theo Hiệp hội Cảnh sát trưởng miền Tây, 87 người đã thiệt mạng trong vụ cháy.

2. Vụ cháy rừng năm 1871

Vào ngày 8/10/1871, có 37 đám cháy rừng riêng lẻ bùng phát ở vùng Great Lakes và được nhóm thành 5 vụ cháy rừng: The Great Chicago Fire, The Great Peshtigo Fire, the Port Huron Fire, the Holland Fire và the Manistee Fire. Chúng được gọi chung là trận đại hỏa hoạn năm 1871.

(Ảnh: AP)

Trong đó, đám cháy Great Peshtigo đã thiêu rụi 1,5 triệu mẫu Anh và khiến 1.200 - 2.400 người tử vong, hiện con số này vẫn chưa được xác định chính xác, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ. History.com nhận định, nguyên nhân là do các đám cháy rừng nhỏ hơn đã hoành hành trong nhiều ngày và gỗ bị người khai thác gỗ đổ thành từng đống lớn.



3. Vụ cháy Taylor Complex năm 2004

Năm 2004, vụ cháy rừng Taylor Complex đã thiêu rụi hơn 1,3 triệu mẫu Anh ở bang Alaska và là một trong nhiều trận cháy rừng tàn khốc đã tàn phá hơn 6,5 triệu mẫu Anh tại bang này. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo từ vụ cháy Taylor Complex.

4. Vụ cháy August Complex năm 2020

Theo Cơ quan cứu hỏa bang California, mùa cháy rừng tồi tệ nhất ở bang này là vào năm 2020, với 10.000 đám cháy khác nhau thiêu rụi tổng cộng 4,3 triệu mẫu Anh, 33 người đã thiệt mạng.

Một đợt nắng nóng vào tháng 8/2020 ở bang California đã dẫn đến hàng chục vụ cháy rừng diễn ra đồng thời, khiến Thống đốc Gavin Newsom phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Vào mùa thu, gió lớn lại làm bùng phát đám cháy.

Theo Cảnh sát trưởng Đội cứu hỏa miền Tây, trận cháy rừng lớn nhất trong năm 2020 được đặt tên là August Complex, cũng là vụ cháy lớn nhất trong lịch sử bang này, đã thiêu rụi hơn 1 triệu mẫu Anh và khiến 1 người thiệt mạng. Nó được tạo ra khi 37 đám cháy khác nhau bùng phát cùng lúc ở quận Mendocino.

Cháy rừng phức tạp xảy ra khi hai hoặc nhiều đám cháy bùng cháy cùng lúc trên cùng một khu vực và được đặt chung một cái tên.

(Ảnh: AFP)

5. Vụ cháy rừng Dixie

Theo Cảnh sát trưởng Đội cứu hỏa miền Tây, vào năm 2021, trận cháy rừng Dixie đã thiêu rụi 963.309 mẫu Anh ở 5 quận phía Bắc bang California và là vụ cháy rừng lớn thứ hai trong lịch sử bang này. Nó kéo dài từ ngày 13/7 đến ngày 26/10 và khiến 1 người tử vong.

Những vụ cháy đáng chú ý khác

Tại bang Texas, mùa cháy rừng năm 2011 là mùa cháy rừng tồi tệ nhất với 31.453 vụ cháy rừng thiêu rụi tổng cộng 4 triệu mẫu Anh và phá hủy 2.947 ngôi nhà. Vào năm 2023, hàng nghìn vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 45 triệu mẫu Anh trên khắp Canada trong nhiều tháng, khiến phần lớn nước Mỹ bị bao phủ bởi khói cháy rừng từ Canada.

Vào năm 1825, vụ cháy Miramichi ở New Brunswick, Canada đã lan sang bang Maine của Mỹ. Theo Cảnh sát trưởng Đội cứu hỏa miền Tây, người ta tin rằng nó đã đốt cháy 3 triệu mẫu Anh - chủ yếu ở Canada - và khiến 160 người thiệt mạng.