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Vụ cháy nhà trong khu đô thị ở Nha Trang: Nữ giáo viên và mẹ chồng tử vong, danh tính nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
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Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người. 4 người đã tự thoát được ra ngoài còn 2 người bị mắc kẹt.

Liên quan đến sự việc ngôi nhà 4 tầng ở khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bốc cháy ngùn ngụt, xảy ra trưa ngày 2/9 khiến 2 người bị bỏng, ngạt khí, thông tin trên báo Dân trí cho biết, tối 3/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận cả 2 nạn nhân đã không qua khỏi. 

2 nạn nhân xấu số là chị L.N.H.C. (SN 1984, giáo viên mầm non) và bà L.T.K. (SN 1952, mẹ chồng chị C.). 

Thông tin trên báo Dân Việt cho biết thêm, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà 6 người, 4 người đã tự thoát ra ngoài an toàn và 2 người (là chị C. và bà K.) bị mắc kẹt. Ngay sau đó, các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp ê kíp y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa dùng thiết bị chuyên dụng tiếp cận, giải cứu 2 nạn nhân.

Vụ cháy nhà trong khu đô thị ở Nha Trang: Nữ giáo viên và mẹ chồng tử vong, danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm. (Ảnh: Tiền Phong) 

Khi được đưa ra ngoài, bà K. hôn mê, nhịp tim rời rạc rồi ngừng; chẩn đoán ban đầu ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, nghi do ngạt khí CO. Trong khi đó, chị C. cũng hôn mê, ngừng tim, ngừng thở, bỏng độ 2 toàn thân; nghi do bỏng nặng kết hợp ngạt khí CO.

Ê kíp y tế đã ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua nội khí quản có oxy và chuyển gấp 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Sau khoảng 20 phút hồi sức, cả 2 có tim đập trở lại và được chuyển khoa chuyên khoa tiếp tục điều trị. Tuy nhiên sau đó, tình trạng của chị C. diễn biến nặng, người nhà xin đưa về lo hậu sự. Đến trưa ngày 3/9, bà K. cũng không qua khỏi. 

Thông tin về vụ việc khiến dư luận đau lòng, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân xấu số. UBND phường Nam Nha Trang đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. 

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 2/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 của ngôi nhà. Phát hiện sự việc, người dân đã cố tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành, lửa bốc lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn. 

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa (PC07) sau khi nhận tin báo đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy, đưa người mắc kẹt ra ngoài. 

Tags

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