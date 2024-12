Theo báo cáo của Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), vào khoảng 10h18 phút, ngày 30/11, xảy ra vụ cháy tại lán tạm của Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam và Công ty TNHH Nam Minh Hoàng trước đây sử dụng cho công nhân ở, sinh hoạt khi xây dựng dự án chung cư Osaka (địa chỉ số 48 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai). Người dân và lực lượng PCCC cơ sở của chung cư Osaka tổ chức chữa cháy, di chuyển tài sản xung quanh và gọi điện báo cháy thông qua số điện thoại 114.

Khu vực cháy xảy ra ngay cạnh bãi trông giữ xe ô tô

Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Hoàng Mai xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe xi-tec, Đội CC&CNCH Khu vực số 5- Phòng PC07 Công an TP Hà Nội xuất 2 xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy tác động nhiệt làm kết cấu khung thép, mái tôn tạm của công trình bị biến dạng một số vị trí và tác động nhiệt, gây cháy một phần đến 4 xe ô tô đỗ gần khu vực xảy ra cháy.

Ngọn lửa đã cháy lan khiến 4 ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCCC&CNCH Khu vực số 5 (Phòng PC07 Công an TP Hà Nội) xuất nhiều lượt phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 10h38 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

4 ôtô bị ngọn lửa cháy lan sang

"Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vụ cháy xảy ra trên diện tích khoảng 30 m2. Ngọn lửa gây ra thiệt hại như khung thép, mái tôn của lán tạm bị biến dạng một phần do tác động nhiệt và các vật tư bên trong chưa xác định được thiệt hại ban đầu do chủ sở hữu theo pháp luật chưa có mặt để làm việc. Do tác động của nhiệt khiến xe ô tô nhãn hiệu Kia Soluto BKS: 30G-845.XX bị tác động nhiệt tới phần cản trước, kính lái, cụm đèn chiếu sáng,....; ô tô Huyndai Accent BKS 30K-324.XX bị tác động nhiệt tới cụm đèn chiếu sáng bên phải; ô tô Chevrolet Cruze BKS 30E-725.XX bị tác động nhiệt tới phần cản trước, kính lái, cụm đèn chiếu sáng,....; ô tô Mitsubishi Xpander bị tác động nhiệt tới phần cản trước, cụm đèn chiếu sáng,....)", báo cáo nêu.

Phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường gặp khó khăn khi nhiều ô tô quanh khu chung cư osaka dừng đỗ dưới lòng đường.

Đáng chú ý, theo phản ánh của người dân tại khu vực, thời điểm xảy ra cháy cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt nhưng đã gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường: "Do xung quanh chung cư có nhiều xe ô tô đỗ dọc đường và barrier giữa cổng chưa thực hiện đúng theo tiêu chuẩn. 4 ô tô bị cháy lan dẫn tới thiệt hại nặng nằm trong bãi trông giữ xe dựng tạm, không đủ điều kiện PCCC...".

Barrier tại chung cư osaka bị người dân phản ánh

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.