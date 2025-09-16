HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: 1 người tử vong, 2 người bị thương

Thanh Thảo |

Sau nhiều giờ nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ, đám cháy lớn tại một nhà xưởng ở phường Thuận Giao, TP HCM đã được khống chế

Chiều 16-9, lực lượng PCCC Công an TP HCM đã khống chế vụ cháy lớn tại một nhà xưởng trên địa bàn. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại hộ kinh doanh trên đường Thuận Giao 25, khu phố Hòa Lân 2 , phường Thuận Giao, TP HCM. Diện tích cháy là 1.000m, chất cháy chủ yếu là sơn, hóa chất, dung môi.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều động 10 xe chữa cháy, 1 xe trạm bơm, 2 xe bồn chữa cháy, 2 xe chở phương tiện, 3 xe chỉ huy và 85 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đám cháy được khống chế lúc 11 giờ 5 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 13 giờ 55 phút cùng ngày. Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản; đồng thời 1 người bị xác định đã tử vong cùng 2 người khác bị thương.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trưa cùng ngày, vụ cháy xảy ra tại một công ty nằm trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao.

Mặc dù lực lượng chữa cháy của công ty đã nhanh chóng phun nước nhưng không khống chế được do ngọn lửa quá lớn.

Sau đó, lực lượng PCCC đã có mặt, tiếp cận vụ cháy từ nhiều phía để khống chế, không cho lửa cháy lan sang các khu nhà xưởng và những công ty bên cạnh.

Hình ảnh lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy:
Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: Xác định 1 người tử vong, 2 người bị thương- Ảnh 1.

Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: Xác định 1 người tử vong, 2 người bị thương- Ảnh 2.

Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: Xác định 1 người tử vong, 2 người bị thương- Ảnh 3.

Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: Xác định 1 người tử vong, 2 người bị thương- Ảnh 4.

CLIP: Đám cháy lan nhanh 

 

