Vụ cháy khu chung cư Hồng Kông (Trung Quốc): Lửa vẫn âm ỉ sau 24 giờ, hàng trăm người vẫn mất tích

Hiện trường vụ cháy sau nhiều giờ dập lửa. (Ảnh: CNN)

Chiều 27/11, gần 24h sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hỏa vẫn gặp nhiều khó khăn để tiếp cận những cư dân có khả năng bị mắc kẹt trên các tầng cao của khu nhà ở Wang Fuk Court.

Khu nhà nằm ở phía bắc quận Tai Po, có 2.000 căn hộ trong 8 tòa nhà, là nơi sinh sống của hơn 4.600 người.

Chính quyền địa phương cho biết hiện đã kiểm soát được đám cháy ở 4 trong số 7 tòa nhà, và công tác cứu hỏa vẫn đang tiếp tục ở 3 tòa nhà còn lại.

Ít nhất 55 người đã thiệt mạng, và hàng chục người khác đang trong tình trạng nguy kịch. 279 người hiện vẫn chưa liên lạc được.

Nhiều người bị bắt

Sáng 27/11, cảnh sát đã khám xét công ty chịu trách nhiệm bảo trì khu nhà ở Wang Fuk Court, tịch thu các tài liệu liên quan. Công ty hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.

“Chúng tôi có lý do để tin rằng các bên liên quan của công ty đã vô cùng cẩu thả, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn", Eileen Chung - quan chức cảnh sát Hồng Kông - cho biết.

Bà nói thêm, rằng ba người đàn ông từ công ty xây dựng đã bị bắt giữ vì nghi ngờ ngộ sát. Trong số đó, có hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật.

Video từ hiện trường cho thấy, đám cháy vẫn âm ỉ trên những tòa nhà cao tầng được bao bọc bởi lưới xây dựng màu xanh lá cây và giàn giáo tre.

Ngọn lửa vẫn âm ỉ trên các tòa nhà 24 giờ sau khi đám cháy bùng phát. (Ảnh: CNN, Reuters)

Các công trình ở Hồng Kông thường sử dụng giàn giáo tre. Nhưng chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng sử dụng loại vật liệu này từ tháng 3/2025 vì lý do an toàn.

Nhiều cư dân đã đăng đàn mạng xã hội chỉ trích những gì họ cho là sự tắc trách và cắt giảm chi phí, được cho là một phần nguyên nhân gây ra vụ cháy. Một video cho thấy một số công nhân xây dựng đang hút thuốc trên giàn giáo tre bao quanh một trong những tòa nhà của Wang Fuk Court trong quá trình cải tạo.

Toàn cảnh khu nhà ở Wang Fuk Court. (Đồ họa: CNN)

Mòn mỏi chờ tin người thân

Dưới chân tòa nhà, nhiều cư dân vẫn tập trung để ngóng chờ thông tin về người thân. Một phụ nữ họ Ng (52 tuổi) không giấu được vẻ mặt đau khổ khi chạy khắp nơi tìm kiếm chồng và con gái. “Chồng con tôi vẫn chưa ra ngoài, họ không có đủ nước để cứu tòa nhà của chúng tôi”, bà Ng nức nở nói, tay cầm bức ảnh tốt nghiệp của con gái.

Bà Chu - một cư dân lâu năm khác - cho biết bà vẫn chưa thể liên lạc được với bạn bè sống ở khu nhà bên cạnh. Sau khi ngủ qua đêm tại nhà một người bạn vào tối 26/11, người phụ nữ 70 tuổi này đã trở về nhà nhưng thấy nhà mình vẫn đang cháy. "Chúng tôi không biết phải làm gì", bà nói.

Một ứng dụng trực tuyến đã hiển thị các báo cáo mất tích, trong đó nêu chi tiết về cư dân của từng tòa tháp và phòng.

Ứng dụng có các bài đăng như: "Mẹ chồng ngoài 70 tuổi, mất tích", hoặc "Trên sân thượng: Nam 33 tuổi". Một bài đăng viết: "Tầng 27, phòng 1: Anh ấy đã qua đời".

Những người mất nhà trong đám cháy được tạm thời sơ tán. (Ảnh: CNN, Reuters, AP)

Vụ cháy đã khiến nhiều người nhớ đến vụ hỏa hoạn Tháp Grenfell khiến 72 người thiệt mạng ở London năm 2017. Nguyên nhân vụ cháy này được cho là do các công ty xây dựng lắp đặt vật liệu ốp ngoài dễ cháy, cũng như một phần lỗi của chính phủ và ngành xây dựng.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Hồng Kông", nhóm những người sống sót sau vụ cháy Tháp Grenfell đăng tải trên mạng xã hội.