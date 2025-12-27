Vụ cháy khiến gia đình 4 người tử vong: Cháu bé 1 tháng tuổi may mắn sống sót

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 27/12, UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong để nắm bắt tình hình, có hướng hỗ trợ, lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong.

Theo UBND xã Hòa Phú, có cháu bé 1 tháng tuổi may mắn sống sót trong vụ cháy và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong. Ảnh: Công an cung cấp

Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lửa bùng phát rất nhanh. Ngay thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người dân xung quanh đã ứng cứu nhưng không thể phá cửa sắt mà phải đục tường. Rất may, cháu bé một tuổi đã may mắn sống sót nhưng bị bỏng ở phần đầu và cổ.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ Online, người dân sống xung quanh cho biết thời điểm xảy ra vụ việc họ nghe nhiều tiếng nổ "bốp bốp", nghi do chập điện hoặc vật liệu dễ cháy bắt lửa. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện lửa bùng lên từ khu vực biển hiệu phía trước căn nhà bán thiết bị điện nước.

Nghe tiếng hô hoán kêu cứu, một nhóm thanh niên sống gần đó đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận hiện trường. Do cửa sắt kéo phía trước căn nhà bị khóa kín, nhóm này cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải đập tường nhà bên cạnh để mở lối, đưa các nạn nhân ra ngoài. 15 phút sau đó, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Khi được đưa ra khỏi đám cháy, 4 người bị bỏng rất nặng, trong đó có vợ chồng anh D. cùng hai con. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Các nạn nhân tử vong gồm: chị Tạ Thị Thanh N. (28 tuổi), anh Huỳnh Khánh D. (35 tuổi) và hai con trai là Huỳnh Bảo H. (8 tuổi), Huỳnh Bảo L. (4 tuổi). Hiện Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.