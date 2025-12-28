Vụ cháy khiến 4 người trong một nhà tử vong: Cuộc gọi 41 giây cuối cùng của người vợ

Như đã thông tin thì vào rạng sáng 27/12, tại thôn Đoàn Kết, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ hoả hoạn khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện sớm, nhưng việc cứu người không đạt hiệu quả do điện chập, không thể mở cửa cuốn.

Theo hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, lúc 2h47 cùng ngày 27/12, cột điện phía trước căn nhà bị cháy xuất hiện các tia lửa. Sau đó, ngọn lửa bùng phát tại cột điện này. Tuy nhiên, camera an ninh không quay rõ thời điểm cột điện bị cháy, trong nhà đã xuất hiện đám cháy hay chưa.

Liên quan đến nghi vấn trên, thông tin trên VTC News, một lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết công ty đang yêu cầu đơn vị chuyên môn báo cáo các nội dung liên quan vụ việc. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin trên VTC News thì hiện chưa thể khẳng định vụ cháy nhà do chập điện ở cột điện.

Được biết, căn nhà bị cháy của gia đình nạn nhân H.K.D và vợ là chị T.T.T.N. có diện tích khoảng 130 m², vừa ở vừa kinh doanh thiết bị điện, nước, có mặt tiền là đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), thuộc thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Vụ hỏa hoạn khiến vợ chồng anh D. cùng hai con lớn tử vong, bé trai út được đưa đi cấp cứu.

Vụ hoả hoạn khiến người thân, bạn bè, hàng xóm của các nạn nhân không khỏi bàng hoàng, đau lòng. Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, chị Đặng Thị Mỹ Nga (một người bạn của gia đình nạn nhân, sống gần hiện trường) kể trên tờ Bảo vệ Pháp Luật rằng lúc đó chị đang trong phòng thì nghe nhiều tiếng nổ ngoài đường.

Ban đầu chị nghĩ là có ai đó đốt pháo hoa nhưng sau khi nghe tiếng nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên to hơn, chị kéo rèm thì phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ căn nhà của bạn mình - chị T.T.T.N.

Chị Nga vội đánh thức chồng, đồng thời gọi điện cho N. “Khi tôi gọi, N. vẫn bắt máy. Tôi nói thấy nhà em đang cháy lớn phía trước, hỏi em có ra được không. N. trả lời: Em chưa ra được chị ơi, chị cứu em với. Lúc đó, tôi chỉ biết an ủi em ấy giữ bình tĩnh vì phía trước nhà có nhiều người và hy vọng lực lượng chức năng sẽ vào ứng cứu kịp thời”, chị Nga kể trên tờ Bảo về Pháp luật.

Cuộc gọi cuối cùng của chị Nga với chị N. chỉ diễn ra đúng 41 giây. Sau đó, chị Nga nhiều lần gọi lại cho chị N. nhưng không thể liên lạc được nữa.

Cuộc điện thoại cuối cùng của chị Nga với bạn của mình, chị N. chỉ diễn ra trong 41 giây. (Nguồn ảnh: PLO)

Một trong những người đầu tiên phát hiện vụ cháy rồi gọi cứu hỏa là ông Nguyễn Hữu Phiên (55 tuổi), ở đối diện nhà nạn nhân. Chia sẻ trên tờ PLO, ông Phiên kể khoảng 20 phút sau cuộc gọi của ông, bốn xe chữa cháy, xe phun nước xuất hiện, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, khói đen trong căn nhà bị cháy bốc lên mù mịt, kèm mùi hôi nồng nặc gây khó thở.

Theo ông Phiên, khi cảnh sát và người dân vào bên trong, ai nấy đều xót xa khi thấy cảnh anh D. ôm chặt lấy đứa con nhỏ vào lòng, dùng thân thể của mình để che chở, ngăn sức nóng của ngọn lửa, khói độc cho con.