Vụ chạy giám định tâm thần: Nhóm cựu kiểm sát viên, công an bị đề nghị mức án nặng

Xác định 4 cựu công an, kiểm sát viên có hành vi "đưa, nhận hối lộ" và chỉ cách cho tội phạm chạy kết luận giám định tâm thần, Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt người thấp nhất từ 2 năm tù, người cao nhất đến 12 năm tù.

Cựu điều tra viên bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

Phiên sơ thẩm xét xử 65 bị cáo phạm tội “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã khép lại phần tranh luận, Tòa đang nghị án kéo dài, sẽ tuyên phạt các bị cáo chiều 7/10.

Trong 65 bị cáo phạm tội có 3 cựu cán bộ Công an, 1 cựu Kiểm sát viên. Theo đó, Phạm Minh Tuấn (Điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội) bị cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Môi giới hối lộ”. Tuấn bị Viện Kiểm sát đề nghị tổng mức án 10-12 năm tù.

Lê Văn Thưởng (cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội) bị đề nghị tổng mức án 8-10 năm tội “Đưa hối lộ và Làm sai lệch hồ sơ vụ án”; Đỗ Văn Tuấn (cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an Hà Nội) bị đề nghị 4-5 năm tù tội “Môi giới hối lộ”.

Dương Thị Hòa (nguyên Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND Khu vực 2, Hà Nội) bị đề nghị 2 năm 6 tháng 3 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo nghe luận tội.

Viện Kiểm sát xác định, cựu Điều tra viên Phạm Minh Tuấn, được giao thụ lý chính vụ án liên quan bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh. Tuấn biết Mai Anh đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra thu thập được thể hiện Tuấn có các cuộc gặp gỡ, giao lưu với Mai Anh cùng Lê Văn Đông tại các địa điểm không thuộc Cơ quan điều tra hoặc Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Ngoài ra, Tuấn còn được Mai Anh tổ chức cho đi nghỉ dưỡng tại khu du lịch, khách sạn Caravelle Sài Gòn và khách sạn Ngọc Lan Đà Lạt mà không phải chi trả kinh phí hơn 11,6 triệu đồng; cho hưởng lợi số tiền 48 triệu đồng; hưởng lợi 1 bì thư có chứa 5-10 triệu đồng và 1 chai rượu khi Mai Anh đến nhà Tuấn ngày 1/1/2025.

Còn cựu Điều tra viên Lê Văn Thưởng, được phân công điều tra vụ án Bùi Thị Thanh Thủy (bị can phạm tội mua bán trái phép chất ma túy). Quá trình thực thi công vụ, Thưởng đưa cho bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) 100 triệu đồng; cho Dương Văn Biết (cựu Trưởng khoa giám định viên) 100 triệu đồng và Dương Văn Lương (cựu Phó viện trưởng) 50 triệu đồng, để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho Thủy được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc không đúng thực trạng bệnh.

Bị cáo Đỗ Văn Tuấn giới thiệu cho bị án Nguyễn Thị Hồng Vân đi gặp người để 'chạy' bệnh án nhằm làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho Vân. Còn bị án Vân khai có vài lần cho Tuấn số tiền từ 5-10 triệu đồng.

Cựu Kiểm sát viên tư vấn người nhà để khiến phiên tòa phải tạm hoãn

Trong khi, bị cáo Dương Thị Hòa (cựu Kiểm sát viên thuộc Viện KSND Khu vực 2, Hà Nội) được phân công thụ lý vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan vợ chồng Mai Anh. Trong quá trình giải quyết, bà bị xác định có quan hệ thân tình với gia đình Lê Văn Đông và đang vay Mai Anh 100 triệu đồng.

Cơ quan công tố cho rằng vì động cơ vụ lợi, bà Hòa đã giúp gửi đồ đạc, hướng dẫn người nhà làm đơn xin hoãn phiên tòa với lý do Đông "mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi".

Bà Hòa còn cung cấp cho Mai Anh thông tin chi tiết về tiến độ làm việc của cơ quan điều tra để người này tìm cách lo giám định tâm thần cho chồng.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra và phiên tòa, bà Hòa không thừa nhận phạm tội. Số tiền 400 triệu đồng bị cáo buộc hưởng lợi, bà Hòa cho rằng là tiền vay, không phải tiền được cho.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường.

Khi luận tội và đối đáp lại lời bào chữa, Viện Kiểm sát đánh giá bà Hòa khai báo quanh co, cho rằng với tư cách kiểm sát viên thụ lý vụ án, bị cáo tuyệt đối không được gặp mặt hay nhận quà, lợi ích.

Theo Viện Kiểm sát, Lê Văn Đông ban đầu chỉ được xác định "hạn chế khả năng nhận thức", nhưng bà Hòa đã tư vấn người nhà làm đơn xin hoãn tòa để giám định lại tâm thần. Việc này khiến TAND quận Thanh Xuân cũ phải trả hồ sơ yêu cầu giám định lại, từ đó tạo điều kiện để vợ chồng Mai Anh đưa hối lộ, tác động kết luận giám định nhằm giúp Đông đi chữa bệnh thay vì chấp hành án.

Viện Kiểm sát cũng trích đọc nhiều tin nhắn cho thấy bà Hòa thường xuyên cung cấp thời gian kiểm tra, tiến độ làm việc của lực lượng chức năng và thu xếp thủ tục cho Đông, rồi báo lại cho Mai Anh.

Thậm chí, bà Hòa còn tư vấn Mai Anh mua quà và chuyển 8 triệu đồng qua các mối quan hệ để đưa đồ vào buồng tạm giữ cho Đông. Kết quả sao kê thể hiện Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản chồng bà Hòa. Ngoài ra, bà Hòa khai đã trực tiếp nhận 300 triệu đồng tiền mặt từ Mai Anh.

Dù bà Hòa cho rằng đây là quan hệ vay mượn cá nhân, Viện Kiểm sát xác định tổng số 400 triệu đồng là động cơ phạm tội.

"Nếu bị cáo không nhận đó là động cơ thì Viện Kiểm sát sẽ truy tố 300 triệu này là tiền nhận hối lộ để truy tố bị cáo theo tội đó", Viện Kiểm sát đối đáp.