Vụ cháy chung cư ở Nha Trang khiến 2 người tử vong: Hàng xóm nghe tiếng cãi vã trong căn hộ trước khi cháy

Vụ việc cháy căn hộ tầng 16 chung cư PH (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khiến 2 người tử vong, xảy ra lúc hơn 16 giờ chiều ngày 12/2 đã khiến dư luận bàng hoàng, xót xa.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, 2 nạn nhân tử vong gồm 1 nam và 1 nữ. Ban quản lý chung cư PH cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ, sau đó ít phút thì xảy ra hỏa hoạn, khói lửa bốc lên nghi ngút.

Căn hộ nơi xảy ra vụ cháy nằm ở tầng 16. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Thời điểm cháy, cửa căn hộ bị khóa, do đó ban quản trị chung cư phải phá cửa, dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã được điều động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa. Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Bên trong căn hộ bị thiêu rụi. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, căn hộ bị thiêu rụi sau đám cháy, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy trong phòng ngủ.

Đến 20 giờ 30 phút ngày 12/2, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Thi thể 2 nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra.