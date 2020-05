Vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Công trình từng bị phạt vì chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng

Chiều 6/5, Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ xác minh thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy" liên quan đến vụ cháy tại Khu công nghiệp Phú Thị.



Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lâm, vào lúc 11h20 cùng ngày, huyện nhận được tin báo từ Công an về việc xảy ra cháy tại Công ty TNHH Song Ngân, thuộc Cụm công nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo huyện Gia Lâm đã cử cán bộ xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hỏa hoạn.

Đến 14h ngọn lửa được khống chế, nơi cháy là khu nhà cao 3 tầng của Công ty TNHH Song Ngân, có mặt bằng diện tích khoảng 2.100m2 làm kho xưởng, cho Công ty TNHH Biovet thuê tại tầng 3.

Sau khi vụ hỏa hoạn trên xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám nghiệm sơ bộ hiện trường, củng cố các tài liệu chứng cứ theo qui định.

Cơ quan chức năng cũng xác nhận có 3 người đã tử vong trong đám cháy gồm 2 nam giới, 1 nữ giới. Các nạn nhân đều là công nhân của Công ty TNHH Biovet.

Hiện thi thể các nạn nhân tử vong đã được chuyển về Bệnh viện Đức Giang, quân Long Biên để phục vụ công tác giám định.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Gia Lâm, đối với công trình nêu trên được Công an thành phố Hà Nội thẩm duyệt, thiết kế về PCCC năm 2005, chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu nhưng đã cố tình đưa vào hoạt động, sử dụng, cho thuê. Công an huyện Gia Lâm đã báo cáo Công an thành phố Hà Nội để báo cáo UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 4/9/2019 về hành vi "Đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy".

Đến ngày 15/10/2019 thì ra quyết định đình chỉ hoạt động công trình nêu trên.