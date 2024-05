Vụ cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón: Liên tiếp các hành vi vô trách nhiệm của nhà trường khiến gia đình nạn nhân bức xúc

Vụ việc cháu T.G.H. (sinh năm 2019, trú xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non vẫn đang khiến dư luận hết sức bàng hoàng, phẫn nộ. Đáng chú ý, theo lời chia sẻ của bà Đinh Thị Hằng, bà ngoại của cháu H., trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) có rất nhiều hành động vô trách nhiệm trước và sau khi xảy ra sự việc.

Không ký kết khi đón nhận trẻ

Chia sẻ với báo Người Lao Động, bà Đinh Thị Hằng cho biết, từ trước tới nay, rất ít khi nhà trường thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón. Thời gian gần đây còn không có việc ký kết gì khi đón nhận trẻ. Ngay việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có. Vì thế, ngày cháu H. gặp nạn, không có bất cứ thông tin nào gửi về cho bà ngoại.

Trường mầm non Hồng Nhung 2

Phát hiện học sinh không đến lớp nhưng không báo cho gia đình

Theo Công an TP Thái Bình, kết quả điều tra bước đầu xác định vào 6h20 ngày 29/5, tài xế ô tô 29 chỗ N.V.L. (59 tuổi) và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình.

Thời điểm này, xe đón cháu T.G.H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, tài xế L. mở cửa ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, người này cho ô tô đỗ ở gần cổng trường rồi ra về.

Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý và phát hiện vắng cháu H. nhưng lại không thông báo cho gia đình.

Chậm trễ thăm hỏi gia đình nạn nhân

Theo ghi nhận của báo Người Lao Động tại nhà tang lễ sáng 30/5, người thân của cháu H. tỏ ra bức xúc bởi từ khi xảy ra sự việc đến nay chưa thấy có đại diện nhà trường đến hỏi thăm, thông tin hay nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc.

Được biết, sáng 30/5, tại Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình vẫn tổ chức đón trẻ đến học nhưng khi phóng viên vào trường thì bảo vệ đóng cửa cho biết lãnh đạo nhà trường không có ai ở đây. Số điện thoại của lãnh đạo nhà trường đều trong tình trạng tắt máy.

