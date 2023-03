Vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong: Phá án từ sự nhạy cảm và trách nhiệm của vị trưởng công an huyện

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: “Chiều 1/3, tôi nhận được cuộc gọi của một người bạn. Qua trao đổi, người này hẹn lùi cuộc gặp mặt với lý do có một người cháu trong dòng họ, đi lớp học mẫu giáo bị ngã, chấn thương sọ não, bệnh viện trả về, gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự… Bằng trách nhiệm nghề nghiệp, tôi đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Vạn Điểm xác minh thông tin”.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần cũng thông tin: Quá trình xác minh, Công an xác định sự việc có thật, nạn nhân là cháu P.T.Đ (SN 2021), trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín được gửi tại một nhà trẻ tự thục tự lập trên địa bàn. Trưởng Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự có mặt tại gia đình cháu Đ, thu thập tài liệu.

Tuy nhiên, điều khó khăn cho các trinh sát là không nhận được sự hợp tác của gia đình nạn nhân. Bố mẹ của cháu Đ nói rằng cháu đi lớp học không may bị ngã; sự việc chỉ là tai nạn; gia đình không có thắc mắc gì.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao cùng kinh nghiệm nghề nghiệp, Đại tá Nguyễn Tiến Tần quyết không làm sáng tỏ vụ việc, đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Với cương vị thủ trưởng cơ quan, ông đã đồng thời cho trinh sát bám địa bàn, đồng thời cử một mũi công tác của Đội Cảnh sát hình sự đến Bệnh viện Nông nghiệp I để nắm thông tin qua các bác sĩ, nhân viên y tế. Nguồn tin này báo về: cháu bé bị tím ở hai bên tai, bị phù nề ở má và xuất huyết não phía bên trái…

"Với những thông tin ban đầu thu thập được, Đại tá Nguyễn Tiến Tần nhận định đây là vụ trọng án nên đã báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; đồng thời, cử các tổ công tác nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ. Theo đó, nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai, một tổ giám sát tại nhà của cháu bé, trong trường hợp nạn nhân gặp chuyện xấu nhất sẽ lập tức thông báo với đồng chí Trưởng Công an huyện; một tổ mời hai đối tượng - Nguyễn Thị Lành (SN 1992) và Nguyễn Thị An (SN 1993), đều trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, TP. Hà Nội.- về trụ sở cơ quan Công an làm việc." - báo Công an nhân dân viết.

Cũng bằng kinh nghiệm và sự nhạy cảm của người chiến sỹ công an Đại tá Nguyễn Tiến Tần đã nhận ra sự bất thường trong lời khai "trùng khớp nhau đến từng chi tiết nhỏ" của 2 giáo viên của cháu bé. Vị cảnh sát nhiều kinh nghiệm cũng không khó để nhận thấy những yếu tố phi lý trong lời khai của đối tượng.

"Tôi nhận định nếu bị ngã ra phía sau thì vết thương của cháu Đ phải ở phần sau gáy, nếu rơi từ trên cao xuống thì vết thương phải ở phần đỉnh đầu nhưng nạn nhân lại bị tím ở sau tai, phù nề ở má. Đó là những điểm bất thường, khiến tôi đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Từ đó, đã chỉ đạo các trinh sát và điều tra viên tập trung đấu tranh với hai đối tượng ”- Đại tá Nguyễn Tiến Tần cho biết trên báo Công an nhân dân.

Những nhận định về một vụ trọng án của Đại tá Nguyễn Tiến Tần đã chuẩn xác, tối muộn ngày 2/3, sau gần 24h đấu tranh, trên đường được đưa tới hiện trường, An đã bật khóc, xin khai thật toàn bộ vụ việc.

Cũng theo thông tin trên báo Công an nhân dân, tại cơ quan Công an, bước đầu An khai nhận: Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 1 tuần, cháu Đ được gia đình gửi đến nhà trẻ. Ngay từ ngày đầu gửi đến, cháu bé đã quấy khóc nên đã An và Lành bạo hành bằng cách đánh, tát vào đầu và mông.

Trưa 23/2, hai đối tượng dồn các cháu vào một phòng để hướng dẫn chơi nhưng cháu Đ vẫn ngồi khóc. Đến khoảng 9h cùng ngày, An và Lành đưa các cháu Đ vào buồng ngủ để quản lý thì cháu Đ khóc chạy ra bên ngoài cửa lớp đứng. Thấy vậy, Lành bực tức chạy theo dùng 2 tay bế xốc hai nách và ném đập đầu cháu Đ xuống nền nhà có dải thảm; Lành xông vào dùng tay tát vào mặt cháu Đ còn An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm lên đầu của cháu Đ. Đến 16h30' cùng ngày, cháu Đ được gia đình đón, Lành và An nói với gia đình là cháu Đ tự ngã.

Ngày 24, 25, 26/2, cháu Đ được gia đình đưa đến lớp giao cho An trông giữ.

Đến 9h30' ngày 26/2, cháu Đ khóc thì bị An dùng chân đạp vào bụng. Khi cháu Đ bất tỉnh thì An gọi gia đình đến cùng đưa cháu Đ đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Vạn Điểm. Tiếp đó, y tá yêu cầu đưa cháu đi viện nên gia đình đã chuyển cháu Đ đến Bệnh viện Nông nghiệp I, Bệnh viện Nông Nghiệp I chuyển cháu Đ đến Bệnh viện nhi Trung ương.

Tuy được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng tiên lượng xấu, nên đến 17h ngày 1/3, cháu Đ được trả về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong.

Được biết, trong quá trình điều tra vụ án, các trinh sát và điều tra viên của Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín gặp nhiều khó khăn. Nhà trẻ, không có hệ thống camera giám sát, không có nhân chứng, bởi các cháu bé được trông, giữ tại nhà trẻ còn quá nhỏ… Hai cô giáo sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã thống nhất lời khai với cơ quan Công an.

Điểm mấu chốt để phá an thành công trong vụ việc này chính là quá trình ban đầu, nhận định về vụ án của vị trưởng cơ quan công an huyện Thường Tín.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.