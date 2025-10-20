Vụ cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ: Lời kể bất ngờ của mẹ ruột nghi phạm

Sự việc H.T.N.L (11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bị cha dượng bạo hành dã man đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tạm giữ Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Nam là cha dượng của cháu L.

Trong khi đó, cháu L. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vinh (Nghệ An). Cháu bé vẫn còn rất đau đớn vì những vết thương trên đầu, tay, chân,... Người đang chăm sóc cháu tại bệnh viện là bà Trần Thị Hương (mẹ ruột của đối tượng Nam).

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bà Hương cho biết vợ chồng bà có 3 người con, trong đó Nam là con thứ 2. Nam kết hôn với chị B.T.B. (29 tuổi, quê Sơn La), cháu L. là con riêng của chị B.

Cháu L. bày tỏ không muốn sống cùng bố dượng nữa mà muốn về sống với bà ngoại. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Theo bà Hương, từ trước đến nay bà luôn xem cháu L. như cháu nội, không phân biệt đối xử. Ngoài L., vợ chồng Nam đã có với nhau 2 con chung. Khi ra ở riêng, hàng ngày L. phụ giúp bố mẹ chăm em, làm việc nhà. Cháu bé rất ngoan và siêng năng. Bản thân bà Hương cũng lấy phải người chồng hay uống rượu, thường xuyên đánh đập bà cùng các con. Không chỉ thế, ông còn cặp kè với nhiều phụ nữ khác.

Từ nhỏ, Nam nhiều lần bị bố đánh đập rất dã man. Bà Hương cho rằng có thể do bị bố đánh nhiều nên tâm lý Nam bị ảnh hưởng. Nam luôn tỏ ra hung dữ, đánh cả mẹ và em gái mỗi lần gia đình mâu thuẫn. Dù là mẹ nhưng bà Hương vẫn rất sợ Nam, khuyên can không được. Năm ngoái, Nam đã đánh cháu L. và bị mời công an để răn đe. Bà từng khuyên con dâu nên gửi cháu L. về nhà ngoại.

Người phụ nữ kể thêm, sau khi cháu L. được hàng xóm đưa đến trạm y tế xã điều trị, bà mới hay tin cháu bị bố đánh đập. Bà Hương rất thương cháu và mong công an có biện pháp để giúp Nam tỉnh ngộ. Hiện, mẹ cháu L. đang về quê thăm bố ruột bị ốm. Gia đình bên ngoại cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu L. thường xuyên.

Về phía cháu L., cháu bé kể khuya ngày 18/10, cháu bị bố dượng đánh vì nghĩ cháu nói dối. L. nói, bố dượng rất hay đánh cháu, khi không uống rượu thì đánh ít, uống rượu thì đánh nhiều. Hiện, cháu bé bày tỏ không muốn ở với bố nữa mà chỉ muốn về sống cùng bà ngoại.

Đối tượng Nam tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an)

Trước đó, hình ảnh cơ thể cháu L. chi chít vết thương cũ và mới, đầu chảy nhiều máu lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình. Người gây ra thương tích cho cháu bé chính là đối tượng Nam.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, tại cơ quan công an, Nam khai thời điểm xảy ra sự việc do bực tức vì cho rằng cháu L. nói dối và trong lòng có định kiến về việc cháu là con riêng của vợ nên Nam đã ra tay bạo hành bé. Nam cũng khai nhận, do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên trút giận lên cháu bé.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự xót xa cho hoàn cảnh của cháu L. và mong đối tượng Nam sẽ bị pháp luật nghiêm trị.