Vụ cha bắn tài xế cán tử vong con mình: Mẹ nữ sinh làm việc với công an

Ngày 4/5, báo Vietnamnet đưa tin, Công an xã Trà Côn (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã gửi giấy mời bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi) lên làm việc.

Bà Hiền là mẹ của em Nguyễn Ngọc Bảo T. (15 tuổi, nữ sinh bị tai nạn giao thông tử vong vào ngày 4/9/2024) và là vợ của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi) - người dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (là tài xế gây tai nạn khiến con gái ông Phúc tử vong).

Chiều cùng ngày, trao đổi với tờ Dân trí, bà Hiền cho biết đã đến làm việc với cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an tỉnh Vĩnh Long lúc 14h với nội dung "trao đổi một số việc" theo giấy mời do Công an xã Trà Côn gửi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến em Nguyễn Ngọc Bảo T. tử vong (Ảnh: Người lao động).

Hôm qua (3/5), theo thông tin trên báo Pháp luật TPHCM, đại diện Cục điều tra hình sự của Viện KSND tối cao đã làm việc với 2 luật sư là đại diện của gia đình em Nguyễn Ngọc Bảo T.

Được biết, Cục điều tra hình sự của VKSND Tối cao đề nghị các luật sư, gia đình cùng cấp các thông tin, hồ sơ, đơn thư liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến em T. tử vong và tiến trình giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long từ đó đến nay.

Hiện đơn vị này đang kiểm tra, xác minh về dấu hiệu tội phạm liên quan đến quá trình tố tụng, giải quyết vụ tai nạn.

Cũng trong ngày 3/5, VKSND tỉnh Vĩnh Long quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, xác định hành vi của tài xế xe tải có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Về tình hình sức khỏe của tài xế Trung, tờ Người lao động dẫn thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhân Trung nhập viện từ ngày 28/4 đến nay. Bệnh viện cho biết mấy ngày trước bệnh nhân còn thở máy, đến sáng 4/5 đã được rút nội khí quản, hiện bệnh nhân có thể tự thở bằng mũi. Bênh cạnh đó, tri giác bệnh nhân còn lơ mơ nhưng sinh hiệu (mạch, huyết áp, nhiệt độ, ôxy máu…) ổn định.