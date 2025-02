Vũ Cát Tường: "Người yêu cũng phải chấp nhận việc cơ thể vật lý của tôi không phải là nam"

Vũ Cát Tường đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi chính thức tổ chức lễ thành đôi cùng bạn gái. Những ngày qua, cặp đôi đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ loạt sao Việt đình đám như Bảo Anh, Văn Mai Hương, diva Hồng Nhung, Thiều Bảo Trâm…. Được biết, ngày trọng đại của Vũ Cát Tường và Thu Trang sẽ diễn ra vào ngày 12/2, quy mô khách mời chỉ vỏn vẹn 100 người gồm gia đình, bạn bè và một số khán giả ngẫu nhiên.

Giữa lúc câu chuyện tình yêu của Vũ Cát Tường được quan tâm hơn bao giờ hết, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại một đoạn clip phỏng vấn của giọng ca Từng Là vào thời điểm công khai xu hướng tính dục. Trong buổi chia sẻ này, Vũ Cát Tường đã thẳng thắn chia sẻ về hành trình sống thật và cách nhìn nhận sự dung hòa giữa tính nam - tính nữ bên trong mình.

Clip: Vũ Cát Tường chia sẻ vấn đề đầu tranh tính nữ và tính nam sau khi công khai xu hướng tính dục

Vũ Cát Tường khẳng định chưa bao giờ từ chối phần nữ tính bên trong mình, dù vẻ ngoài thường gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ: "Tôi không bao giờ từ chối phần nữ tính trong con người của mình. Có những người như tôi sẽ chôn vùi phần nữ tính đó. Tôi nghĩ mỗi người là sự độc đáo riêng và nên đón nhận tất cả những phiên bản của mình. Kể cả người yêu cũng phải chấp nhận việc cơ thể vật lý của tôi không phải là nam. Và tôi cũng đón nhận phần nữ của mình như là tất yếu. Có những ngày mình khó ở, cái gì cũng làm mình khó chịu bởi mình đâu phải nam tính 100%.

Đó là lý do tôi chọn mặc váy chứ không mặc vest khi come out. Đó cũng là cách ngầm nói rằng tôi đang đón nhận phần nữ tính của mình. Nó đâu phải xấu xí gì, nó là một phần cuộc đời mình mà. Nếu cố tình chôn vùi phần nữ tính, mình không phải là mình nữa.

Tôi tin mọi thứ được tạo nên trong thế giới này đều có lý do. Không phải bỗng nhiên tạo hóa cho mình tính nam trong thể xác người phụ nữ. Có thể tạo hóa cho tôi được tự do trong tất cả các định nghĩa. Và đó là lợi thế của những người như tôi. Không ai định danh bạn và bạn được sống tự do. Vậy tại sao tôi phải từ chối phần nữ tính đó? Thực sự một người được chữa lành là khi họ chấp nhận 100% mình là như vậy".

Vũ Cát Tường cho biết phải chấp nhận cơ thể vật lý của mình không phải là nam và người yêu cũng phải như vậy

Vũ Cát Tường công khai xu hướng tính dục vào tháng 7/2023: "Mình không có nhu cầu giải thích về bản thân. Nhưng vì sau cột mốc 30, nhiều người sẽ thắc mắc bao giờ lấy chồng, bao giờ lập gia đình. Mình nghĩ mình nên nói 'I'm gay' (Tôi đồng tính). Mọi người nên hỏi bao giờ Tường lấy vợ, thay vì lấy chồng. Câu chuyện mình là ai, yêu trai hay gái, Tường không giấu nhưng cũng chưa một lần nói rõ vì Tường có quá nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, Tường nhận ra là trước 30 tuổi mà không sống thật với chính mình thì khổ lắm. Với những người không biết Tường, có thể cứ gọi Tường là 'chị', là 'cô', thoải mái thôi. Từ hồi nào đến giờ, fan vẫn gọi Tường là 'Tường', thật ra cũng không nhất thiết phải gọi Tường là 'anh'. Có một người gọi mình là 'anh' là đủ rồi, mình đâu cần gì nhiều".

Khi được hỏi về lý do công khai xu hướng tính dục sau thời gian dài giữ im lặng, Vũ Cát Tường thẳng thắn cho biết: "Ban đầu, tôi không nghĩ công khai vì tin rằng mình không nói thì ai cũng biết. Tuy nhiên, các bạn trong team nói với tôi: 'Thật ra Tường chính thức nói ra cũng khác đấy. Người biết rồi thì khi Tường nói, họ càng có thêm sự khẳng định. Người giống Tường, bị sợ hãi khi công khai giới tính thì Tường giúp họ có động lực'."

Vũ Cát Tường công khai xu hướng tính dục vào cột mốc 30 tuổi

Vợ Vũ Cát Tường sở hữu visual nhẹ nhàng, đúng chuẩn "nàng thơ". Dù không phải là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí nhưng cô nàng vẫn gây ấn tượng bởi nét đẹp thanh thoát, dịu dàng. Từ những bức ảnh trong bộ váy cưới lộng lẫy đến loạt khoảnh khắc đời thường khi cả hai cùng nhau rong ruổi trên chiếc xe máy hay tình tứ trên sân khấu, Thu Trang luôn toát lên sự ngọt ngào, cuốn hút mà không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ.

Ngày 5/2, Vũ Cát Tường khiến nhiều người vỡ òa chung khi chính thức thông báo đã cầu hôn thành công bạn gái. Cả hai đã gắn bó suốt 5 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Đặc biệt, màn cầu hôn diễn ra trong chuyến trekking đầy ý nghĩa của cặp đôi tại đỉnh Ngoạ Long.