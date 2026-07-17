Vụ cắn người rúng động World Cup: FIFA tuyên án cực nặng, siêu sao Nam Mỹ mang tiếng xấu suốt sự nghiệp

“Tôi đã cắn một vài người, nhưng nó tương đối vô hại”, tiền đạo này biện minh cho hành động của mình.

Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, Luis Suarez đã có hẳn một chiến dịch PR rầm rộ nhằm xóa bỏ hình ảnh “bad boy” của mình trong mắt người hâm mộ, sau những scandal đã từng gây ra trước đó trên sân cỏ.

Tuy nhiên, tất cả đều trở thành công cốc khi chính… hàm răng của Suarez lại một lần nữa gây chuyện.

Ngày 24/6/2014, Uruguay đối đầu với Italia ở lượt trận cuối cùng tại bảng D. Một chiến thắng là điều kiện bắt buộc để đội bóng Nam Mỹ giành quyền đi tiếp, trong khi đó Italia chỉ cần hòa vì hiệu số bàn thắng tốt hơn (0 so với -1). Và hơn ai hết, người đảm nhận vai trò lĩnh xướng hàng công như Luis Suarez cần làm tất cả để mang về 3 điểm cho tuyển Uruguay.

Ngay từ hiệp 1, Suarez đã bắt đầu “giở trò” với Pirlo. Một pha va chạm khiến tiền vệ của Italia ngã xuống, nhưng cánh tay lại quăng vào tai Suarez. Thế là số 9 của Uruguay ngã lăn ra đất, ôm đầu đầy đau đớn. Nhưng như thế là chưa đủ để Pirlo bị ăn thẻ.

Và rồi sang đến hiệp 2, khi đồng hồ dần trôi về những phút cuối mà tỉ số vẫn là 0-0, Suarez lại thêm một lần nữa chơi trò khiêu khích đối thủ, nhưng lần này hành động được thực hiện không bình thường chút nào. Suarez đã lao tới và… cắn vào vai Chiellini, điều mà anh đã làm đến lần thứ 3 trong sự nghiệp. Trước đó, tiền đạo này từng “gây án” với Otman Bakkal và Branislav Ivanovic.

Suarez từng bị cấm 10 trận khi cắn Ivanovic ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh 2012/13.

“Tôi muốn thay đổi hình ảnh xấu xí vẫn luôn ở trong mắt mọi người, bởi vì tôi nghĩ mình không tệ đến mức giống như những gì được miêu tả. Rõ ràng đó không phải những hình ảnh mà tôi nên để lại về bản thân mình, nhưng đó không phải là điều tôi muốn được nhớ đến. Tôi thực sự vẫn luôn làm những điều đúng đắn”, Suarez nói trong chiến dịch PR dành cho riêng bản thân mình trước thềm World Cup 2014.

Cầu thủ người Uruguay muốn tất cả nghĩ tới anh với hình ảnh của một Luis Suarez mới. Không phải là kẻ mang nghi án phân biệt chủng tộc với Patrice Evra; không phải kẻ đã cắn Ivanovic và Bakkal; cũng không còn là kẻ đã dùng tay để đẩy bóng ra ngoài trong trận đấu với Ghana nữa.

Nhưng rồi đến khi vào giải, mọi thứ lại đâu vào đấy. Suarez lại cắn đối thủ!

Tại Confed Cup 2013, Suarez từng có một hành động khá giống với cú cắn vào vai Chiellini ở World Cup 2014. Chỉ khác là ở năm 2013, răng của anh đã không chạm vào vai đối thủ.

Sau tình huống va chạm, cả Suarez và Chiellini đều bất ngờ nằm vật ra trong vòng cấm của Italia, một người ôm vai đầy đau đớm, kẻ thì… ôm răng. Mattia De Sciglio đứng cách đó chưa đầy 5m đã nhìn rõ những gì xảy ra và ngay lập tức bày tỏ sự phản đối. Rõ ràng Suarez đã cắn vào vai Chiellini, nhưng trọng tài chỉ cho Italia hưởng một quả đá bóng lên và không có bất cứ án phạt nào giành cho Suarez với lý giải không quan sát được rõ ràng pha va chạm, bất chấp việc Chiellini chạy theo ông và vén vai áo mình xuống để làm bằng chứng.

Suarez về sau đã giải thích cho hành động cắn người của mình. Khi cắn Bakkal hồi còn chơi cho Ajax, nguyên nhân là “đội bóng lúc đó đang lâm vào tình cảnh khó khăn, điều này có thể dẫn đến việc HLV Martin Jol bị sa thải”.

Còn vụ Ivanovic tại giải Ngoại hạng Anh xảy ra khi Suarez “tự đưa ra một hành động ngu ngốc”. Và rồi thêm một lần nữa, cầu thủ người Uruguay lý giải cho cú cắn thứ ba của mình với nguyên nhân: “Nếu tôi ghi được bàn thắng (trong tình huống dứt điểm ở phút 66) thì những gì tiếp theo sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi sẽ không làm gì cả. Không có gì sau đó cả”.

Chiellini ôm vai, còn Suarez ôm... răng.

Ở bên ngoài sân, mọi người không nắm được chắc chắn điều gì đã xảy ra. Một số chỉ cho rằng đó là pha va chạm bình thường của hai cầu thủ. Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả đã biết được sự thật. Các nhà báo nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi và ngán ngẩm: Ôi trời ạ, anh ta lại làm thế nữa rồi !!!

Người trong cuộc Chiellini rõ ràng là người nắm rõ nhất tình hình. “Thật vô lý khi Suarez không bị đuổi. FIFA muốn có vẻ không muốn các ngôi sao phải vắng mặt trên sân. Tôi rất muốn xem lại các băng ghi hình và chờ xem họ có đủ can đảm để sử dụng nó làm bằng chứng hay không? Các trọng tài đã nhìn thấy vết cắn, nhưng rồi lại chẳng làm gì cả”, Chiellini bức xúc nói sau khi trận đấu kết thúc.

Nhưng dù không phải nhận án phạt ngay lập tức, có vẻ như chính Suarez sau đó cũng đã ý thức được những gì đang chờ đợi mình ở trước mắt. Khi Diego Godín đánh đầu ghi bàn chỉ hai phút sau đó, mang về chiến thắng cho Uruguay, Suarez vẫn ăn mừng cùng đồng đội, nhưng mọi thứ tỏ ra không được nồng nhiệt trong như vốn có.

Chiellini vạch áo tố cáo vết cắn của Suarez.

Và rồi những án phạt nhanh chóng được đưa ra. Hai ngày sau khi trận đấu kết thúc, FIFA thông báo lệnh cấm Luis Suarez trong 9 trận đấu quốc tế, 4 tháng cấm tham gia các hoạt động bóng đá và số tiền phạt trị giá 100.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 2,4 tỷ đồng vào thời điểm đó).

“Thật ngu ngốc khi tin rằng hình ảnh về dấu răng trên vai Chiellini là thật. Làm sao mà người ta thấy được nó khi mà sự vậy không hề xảy ra”, cầu thủ Diego Lugano của Uruguay nói sau khi biết thông tin về án phạt của Suarez.

Huấn luyện viên Óscar Tabárez đã chọn một câu tục ngữ để đưa ra ý kiến của mình: "Như chúng ta vẫn nói ở Uruguay, có những người luôn núp đằng sau một cái cây để chờ ai đó phạm sai lầm".

Một đài truyền hình Uruguay còn lên tiếng chỉ trích các nhà báo Anh vì thói “săm xoi”: "Sẽ là tốt nếu những người Anh này nhớ được rằng họ đã giành chức vô địch World Cup năm 1966 với một quả bóng còn chưa đi qua vạch vôi."

Liên đoàn bóng đá Uruguay sau đó đã kháng cáo, nhưng không thành công. Luật sư của Suarez tuyên bố quyết định đưa ra theo "mong muốn của châu Âu".

Vụ việc khiến hình ảnh của Luis Suarez càng xấu đi trong mắt khán giả thế giới.

Thiếu vắng Suarez, Uruguay thua 2-0 trước Colombia ở vòng 1/8. Phải tới 4 năm sau, tiền đạo sinh năm 1987 mới giãi bày:

“Tôi không nghĩ mình đã từng thực sự làm bị thương một ai cả. Tôi đã cắn một vài người, nhưng nó tương đối vô hại. Không có vết cắn nào giống như của Mike Tyson với Evander Holyfield cả (cắn đứt một mảnh tai đối thủ - PV)”, Suarez chia sẻ.

Nhưng dù thời gian có trôi đi bao lâu thì vẫn sẽ thật khó để thông cảm cho Suarez, bởi đơn giản trong thể thao không có chỗ cho những hành động cắn người như vậy. Tiền đạo lắm tài nhưng cũng không thiếu tật này có lẽ nên hiểu được điều đó!