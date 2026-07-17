Ly kỳ vụ tuyển thủ Anh khiến hậu vệ đối phương phải né tránh vì bị chó… tè vào người

Đây là một trong những vụ việc hi hữu bậc nhất lịch sử World Cup.

“Tôi khom người xuống, làm những động tác thân thiện và gọi con chó lại với mình. Nó cất tiếng sủa khá lớn nhưng tôi cũng ôm lấy và bế được nó vào lòng. Nhưng rồi khi tôi đang âu yếm vuốt ve nó, nó tè luôn vào áo của tôi”.

Đó là lời kể của tiền đạo người Anh, Jimmy Greaves, về vụ việc hi hữu xảy ra trong trận tứ kết World Cup 1962.

Đây lần thứ bảy giải đấu này được tổ chức và từ lâu trong tiềm thức của tất cả, nó luôn được nhớ đến với tư cách là giải đấu có tính bạo lực nhất từng được diễn ra.

Người ta sẽ không thể quên được những bước chân tập tễnh rời giải trong tức tưởi của Pele vì bị đối phương triệt hạ không thương tiếc; hay trận đấu đầy bạo lực giữa chủ nhà Chile và tuyển Italia, cuộc đối đầu được ví von giống như “trận huyết chiến” giữa lòng thủ đô Santigo. Để rồi chính sự bạo lực của giải đấu này đã tạo tiền đề cho việc FIFA quyết định đưa thẻ vàng và thẻ đỏ vào sử dụng trong các trận đấu, nhằm xác định mức độ phạm lỗi của các cầu thủ.

Và rồi ngoài lối đá bạo lực kể trên, giải đấu còn được nhớ đến bởi một sự cố hy hữu.

Garrincha (chính giữa) nâng cao cúp vàng Jules Rimet tại World Cup 1962.

Vào thời điểm đó, Brazil đang là nhà đương kim vô địch thế giới, sau khi họ lên ngôi tại Thụy Điển bốn năm trước. Vì thế, lẽ dĩ nhiên đội bóng xứ sở Samba được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 1962 được tổ chức trên đất Chile.

Pele vào lúc đó cũng đang ở thời kì đỉnh cao phong độ, đáng tiếc rằng cầu thủ này lại gặp phải một chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu thứ hai của vòng bảng gặp Tiệp Khắc và đành phải nói lời chia tay với giải đấu. Nhưng chính điều đó lại góp phần đem đến một kì World Cup khó quên cho Garrincha, khi cầu thủ chạy cánh 28 tuổi tỏa sáng rực rỡ để mang về chức vô địch thế giới lần thứ hai cho Brazil.

Kết thúc vòng đấu bảng, Brazil đứng thứ nhất bảng 3 và tại tứ kết sẽ chạm trán với tuyển Anh, đội xếp thứ hai ở bảng 4. Đây được hứa hẹn là trận đấu đáng chờ đợi nhất của vòng tứ kết, khi nó là cuộc đối đầu giữa đội tuyển được coi là linh hồn của bóng đá với những cầu thủ đến từ nơi khai sinh ra bóng đá hiện đại.

Garrincha khiến các hậu vệ Anh bất lực trong việc theo kèm.

Trước khi bóng lăn, những quan chức của FIFA nói rằng đội tuyển Anh đủ sức để ngăn cản sức mạnh đến từ đôi chân của Garrincha, nhưng rồi những gì diễn ra trên sân đấu đã cho thấy họ không đủ khả năng để làm được điều đó.

Johnny Haynes, tiền đạo với 56 lần đeo băng đội trưởng cho Tam Sư, đã để lại một câu nói nổi tiếng với đầy sự bất lực trong đó: “Biết làm thế quái nào để có thể ngăn cản được những kẻ không thể bị ngăn cản cơ chứ?”.

Và quả thực, Garrincha đã làm chao đảo hàng phòng ngự tuyển Anh trong trận đấu đó và có được cho mình một cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Brazil. Và trận đấu này còn chứng kiến một nhân vật khác cũng “không thể bị ngăn cản”. Đó là… một chú chó.

Trận đấu bị gián đoạn do một chú chó vô tình chạy vào trong sân.

Khi trận đấu giữa Brazil và Anh đang diễn ra, một chú chó đã lọt được vào sân thi đấu và tung tăng vượt qua mọi nỗ lực đuổi bắt của các cầu thủ nhằm đưa nó ra ngoài để trận đấu có thể tiếp tục. Cuối cùng, tiền đạo người Anh, Jimmy Greaves cũng tóm được nó, nhưng chú chó này vẫn kịp để lại một dấu ấn tiếp theo cho trận đấu này.

“Trọng tài đã phải cho dừng trận đấu và chẳng ai có thể giữ được con chó lại cả”, Greaves kể lại. “Tôi khom người xuống, làm những động tác thân thiện và gọi con chó lại với mình. Nó cất tiếng sủa khá lớn nhưng tôi cũng ôm lấy và bế được nó vào lòng. Nhưng rồi khi tôi đang âu yếm vuốt ve nó, nó tè luôn vào áo của tôi.”

“Ngày ấy chẳng có áo dự phòng gì hết, chỉ có một chiếc áo duy nhất mà thôi, nên tôi phải tiếp tục thi đấu mà không được thay đồ. Mùi kinh khủng từ chiếc áo bốc lên mũi tôi và nó làm tôi cảm thấy thật tồi tệ. Điều an ủi duy nhất là tôi được thoải mái hơn chút, khi các hậu vệ Brazil cũng muốn tránh xa tôi bởi cái mùi kinh khủng đó”.

Jimmy Greaves cố gắng bất lấy chú chó.

Jimmy Greaves (áo trắng, quần trắng) không thể thay trang phục sau khi bị chú chó tè vào người.

Những thông tin sau đó cho biết, Garrincha cảm thấy sự việc này thú vị đến nỗi cầu thủ này gần như không thể bình tĩnh để thi đấu tiếp được nữa.

Brazil tiếp tục vượt qua Chile ở bán kết và đánh bại Tiệp Khắc trong trận chung kết để có lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới. Garrincha cũng ẵm cho mình hai danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sau khi giải đấu kết thúc, chú chó kia được mang tới Brazil và sống cùng với các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá nước này. Garrincha sau đó đã giành được quyền nuôi nó và đặt tên cho chú chó là Bi, viết tắt của bicampeonato, trong tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là “hai chức vô địch”, để bày tỏ sự trân trọng với danh hiệu World Cup thứ hai trong lịch sử xứ sở Samba.