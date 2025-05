Vụ cán bộ công an phường ở Hà Nội bị tố đánh cô gái: Lý do kiểm tra công ty

Tối 13/5, liên quan vụ cán bộ Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) bị tố đánh một cô gái, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc Công an Hà Nội, cho biết, Công an thành phố đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với cán bộ công an liên quan vụ việc.

Theo giám đốc Công an TP Hà Nội, quyết định này nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh. Nếu có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an.

Đi xin việc bị chiếm giữ điện thoại

Liên quan đến sự việc trên, theo cơ quan chức năng, vào ngày 06/5/2025, Công an phường Dương Nội, Hà Đông nhận được tin báo của anh N.C.Q (SN 2007, trú tại tỉnh Lai Châu) về việc bị nhân viên của một công ty có trụ sở trên địa phường Dương Nội chiếm giữ điện thoại khi đến xin việc làm.

Công an phường Dương Nội đã cử tổ công tác đến Công ty để xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc tại Công ty, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, cán bộ Công an phường Dương Nội bị phản ánh có hành vi tát người dân.

Ngay sau khi nhận được phản ánh về vụ việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh vụ việc để xử lý theo quy định. Ngày 13/5/2025, Giám đốc CATP đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí Nguyễn Đức Tâm để làm rõ hành vi có dấu hiệu sai phạm nêu trên.

Hình ảnh camera ghi lại vị cán bộ tại công ty của cô gái

Trước đó, ngày 11/5, mạng xã hội xuất hiện bài viết của một người phụ nữ tố cáo hành vi không đúng mực của một số cán bộ công an trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Theo phản ánh, chiều 6/5, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính tại trụ sở công ty. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một người đàn ông mặc áo cộc tay màu xanh, không mặc đồng phục ngành, đã yêu cầu những người có mặt xuất trình căn cước công dân và đặt điện thoại lên bàn.

Trong lúc làm việc, một cô gái được cho là em gái chủ doanh nghiệp đã có trao đổi với tổ công tác. Dù clip không ghi rõ nội dung cuộc nói chuyện, nhưng có hình ảnh người đàn ông mặc thường phục bất ngờ vung tay tát nhiều lần vào đầu cô gái. Cô sau đó ngồi thụp xuống và bật khóc. Chủ doanh nghiệp được cho là đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó.

Người đăng tải bài viết cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc cô gái bị hành hung là do đã sử dụng điện thoại để ghi hình lại sự việc.

Ngày 13/5, Công an TP Hà Nội cho biết đang tiến hành xác minh nội dung được lan truyền trên mạng xã hội, phản ánh dấu hiệu sai phạm của một cán bộ Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông) trong quá trình làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được xác định xảy ra vào ngày 6/5. Khi đó, tổ công tác của Công an phường Dương Nội đến kiểm tra hành chính tại một công ty nằm trong khu đất dịch vụ La Dương (Hà Đông), nhằm xác minh một số vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.