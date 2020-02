Vụ buôn thuốc ung thư giả ở VN Pharma: Triệu tập 200 người đến phiên xử phúc thẩm

Ngày 10/2, TAND Cấp cao tại TP HCM đưa Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc VN Pharma) và các bị cáo đồng phạm ra xét xử vụ buôn thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma.



Triệu tập 200 người liên quan

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, do thẩm phán Võ Văn Khoa làm chủ tọa, hai thẩm phán khác trong HĐXX là ông Đặng Văn Ý và ông Đỗ Đình Thanh. Cơ quan chức năng cũng đã triệu tập 200 người để phục vụ cho việc xét xử.

Trong phần xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Minh Hùng 17 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Ngoài ra, các bị cáo đồng phạm lãnh nhẹ nhất từ mức án từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo cho đến 12 năm tù cùng về tội danh trên. Sau đó, một số bị cáo kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ, Nguyễn Minh Hùng chấp nhận mức án.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Bị cáo Võ Mạnh Cường kháng cáo kêu oan và cho rằng bị cáo không đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, mà bị cáo cũng là nạn nhân của Raymundo (sẽ được điều tra làm rõ khi xác định được đối tượng này). Bị cáo Phạm Anh Kiệt (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco) kêu oan và 3 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo.



Theo bản án sơ thẩm, năm 2013 Hùng đặt mua thuốc H-Capita của Công ty Helix Canada thông qua Cường. Do người này không cung cấp được giấy kiểm nghiệm và thực hành thuốc của nhà sản xuất để xin cấp phép nhập khẩu, Hùng đã chỉ đạo cấp dưới thuê dược sĩ viết hồ sơ thuốc, làm con dấu, tài liệu giả nộp cho Cục quản lý dược xin cấp phép, sau đó nhập trót lọt 9.300 hộp thuốc về TP HCM.

Các bị cáo còn có hành vi nâng khống giá thuốc từ 27 USD lên 75 USD, để ngoài sổ sách số tiền chênh lệch hơn 6,8 tỷ đồng để chi cho hoạt động bán thuốc.

Cơ quan chức năng xác định Công ty Helix Canada không có thật, không được cấp phép hoạt động về dược. Theo vận đơn, lô thuốc H-Capita được sản xuất tại Ấn Độ vận chuyển qua Singapore, sau đó nhập về Việt Nam. Cơ quan tố tụng xác định lô thuốc này "giả về nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng".

Bị cáo Võ Mạnh Cường kháng cáo kêu oan.

Khởi tố vụ án liên quan Bộ Y tế

Ngoài vụ án này, trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 31/10/2019, Nguyễn Minh Hùng và 6 đồng phạm tiếp tục bị khởi tố về hành vi Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Ở giai đoạn hai của vụ án, Hùng bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng giấy phép đăng ký lưu hành (Visa) có sẵn của 4 loại thuốc do Công ty Health 2000 Canada sản xuất, được Cục Quản lý dược cấp cho Công ty Coduphar và Công ty Vimedimex, móc nối với Võ Mạnh Cường mua 4 loại thuốc kháng sinh là: Kafotax - 1000, Kaderox – 250, H2K Levfloxacin và H2K Coprofloxacin.

Hành vi của Cựu chủ tịch VN Pharma và đồng phạm được cơ quan điều tra đánh giá là gây hậu quả nghiêm trọng hơn, bởi 4 loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ VN Pharma nhập lậu về đã tiêu thụ hết.

Liên quan đến toàn diện vụ án ở cả hai giai đoạn, ngày 18/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.

Đến ngày 28/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (43 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội), Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế), về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015.