Vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ: Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ

Sau sự việc phụ huynh phản ánh thịt lợn “toàn tóp mỡ” và rau củ trầy dập, hư hỏng trong bữa ăn bán trú, UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) đã chính thức yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng với nhà thầu cung cấp dịch vụ.

Ngày 26/9, UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) có văn bản yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra bếp ăn các trường học trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty cung cấp thực phẩm, nấu ăn đã cập nhật một số thông tin cơ bản từ ngày 23/9 nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận đơn hàng và chưa khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống, dẫn đến chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc.

Việc thiếu sót này dẫn đến không thể thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu chuỗi cung ứng: từ đơn hàng, lô hàng, nhà cung cấp thực phẩm sử dụng thực tế tại trường học.

Phụ huynh kiểm tra, giám sát thực phẩm đầu vào tại Trường tiểu học Quảng Bị 1.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho học sinh, UBND xã Quảng Bị yêu cầu các trường tiểu học dừng hợp đồng với doanh nghiệp thực phẩm, đồng thời khẳng định xã đang khẩn trương triển khai phương án thay thế trong thời gian sớm nhất để việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh không bị gián đoạn.

Trước đó, từ ngày 23-25/9, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn xã Quảng Bị trở thành tâm điểm chú ý khi phụ huynh liên tục phản ánh chất lượng thực phẩm không đảm bảo.

Tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, phụ huynh bức xúc vì suất ăn của học sinh có thịt như tóp mỡ, suất ăn chia không đồng đều, thậm chí phải tự bỏ tiền mang mẫu thực phẩm đi kiểm nghiệm.

Tiếp đó, sáng 25/9, tại Trường Tiểu học Quảng Bị 2, phụ huynh, nhà trường tiếp tục phát hiện một số su su giao đến bếp ăn bị trầy dập như để lâu ngày.

Tiến hành kiểm tra đột xuất ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại bếp ăn: quy trình bếp một chiều bị vi phạm (thịt sống thái xong đưa ngược vào khu nấu); nhân sự đứng bếp mỏng và có 3 người quá tuổi quy định; dụng cụ, bảo hộ lao động thiếu thống nhất và không bảo đảm vệ sinh.

Đáng chú ý, cả hai trường học kể trên đều ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long.

Đầu năm học này, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều sự việc như: Suất ăn lèo tèo, học sinh chờ cơm đến 13 giờ chiều, phụ huynh phát hiện thịt gà, tôm có mùi lạ...