Vụ bố ôm 2 con nghi nhảy cầu ở Nghệ An: Tiết lộ hành động nạn nhân làm với vợ trước khi xảy ra sự việc

Liên quan đến sự việc anh V.V.D. (32 tuổi, ở thôn 6, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) nghi ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), đến chiều ngày 14/10, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cùng đội thiện nguyện vẫn chưa tìm thấy tung tích các nạn nhân. Hình ảnh chị Y. - vợ anh D. đau đớn gào khóc gọi 2 con tại hiện trường khiến nhiều người nhói lòng.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên cho biết, anh D. và chị Y. quen nhau trong thời gian đi làm ở nước ngoài. Sau đó, anh chị kết hôn và sinh được 2 người con là cháu Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

Chị Y. đau đớn gọi tên con bên bờ sông Lam. (Ảnh: VietNamNet)

Lực lượng tìm kiếm chưa có tung tích của các nạn nhân. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước khi bị nghi ôm con nhảu cầu Bến Thủy, anh D. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ. Cả hai đã ly thân nhiều tháng nay. Chị Y. đưa con về sống ở nhà ngoại, sau đó, anh D. đến nhà vợ đón 2 con về. Anh D. cũng đã nhiều lần dọa sẽ tự tử.

Vị phó trưởng thôn 6 tiết lộ thêm, chiều ngày xảy ra sự việc, anh D. đến trường xin phép cô giáo đón 2 con về sớm. Người đàn ông cũng thông báo cho vợ việc sẽ ôm 2 con nhảy cầu tự tử. Trước đó, anh D. cũng gửi cho người thân số tiền hơn 9 triệu đồng nói là để lo tang sự và gọi điện, gửi định vị cho vợ báo vị trí mình nhảy xuống.

Gia đình nạn nhân cùng người dân đứng bên bờ sông theo dõi quá trình tìm kiếm. (Ảnh: Tiền Phong)

Khi người thân theo định vị đến nơi thì anh D. được cho là đã để lại xe máy, cặp sách của 2 rồi nhảy cầu. "Sự việc thật đau lòng nếu đúng là hai con nhỏ bị bố ôm nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo", vị phó trưởng thôn nói.

Trước đó vào tối ngày 3/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy phát hiện 3 bố con anh D. đứng trên cầu, sau đó cả 3 đột ngột biến mất. Tại hiện trường, người dân phát hiện có một chiếc xe máy mang BKS 37M1-897.XX cùng 2 chiếc cặp sách bị bỏ lại nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân song chưa có kết quả.