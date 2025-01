Vụ bố livestream khoe được con trai 12 tuổi lái ô tô chở về: Bất ngờ tường trình của người đàn ông

Cách đây ít ngày, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông livestream khoe được con trai 12 tuổi lái xe ô tô chở về nhà do bản thân đã uống rượu. Trong clip, cậu bé học lớp 6 ngồi ở ghế lái, tay điều khiển vô lăng như đang lái xe, tươi cười nói chuyện cùng bố và còn đưa tay lên tạo dáng.

"Hôm nay bố uống rượu và cậu út lái xe chở bố về"; "Con là con trai của bố thì phải chở bố về chứ, mỗi khi bố say"; "Báo cáo với các bác cháu năm nay mới 12 tuổi đang học lớp 6", người đàn ông nói trong livestream.

Đoạn clip nói trên đã lập tức gây xôn xao MXH. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, bất bình khi người đàn ông để con trai mới 12 tuổi cầm lái, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho chính bản thân họ và những người khác.

Hình ảnh ông L. livestream và nói con trai 12 tuổi đang lái xe ô tô chở bố về nhà. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, người đàn ông trong clip là L.N.L. (44 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), chủ xe ô tô mang BKS 30K-792.XX.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, mời ông L. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông L. cho biết vào khoảng 18 giờ ngày 25/1 có điều khiển ô tô chở theo con trai đi đến khu vực Cầu Cọi (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) thì xe bị hỏng.

Trong quá trình xe cứu hộ cẩu kéo phương tiện, ông L. đã cho con trai ngồi ở ghế lái và nói với cháu là sẽ quay video giống như con trai điều khiển ô tô cho vui.

Ông L. làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Cơ quan công an)

Người đàn ông nói thêm, ông quay đoạn video rồi đăng lên MXH cũng chỉ nhằm mục đích "cho vui". Ông L. đã nhận thức được hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình là sai, gây hoang mang dư luận. Ông mong nhận được sự thông cảm và mong mọi người không bắt chước theo hành vi sai trái của mình.

Hiện vụ việc đang được Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT, Bộ Công an) bàn giao cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý.