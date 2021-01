Vụ biến hồ Định Công thành nơi câu cá dịch vụ hốt bạc: 'Đá bóng' trách nhiệm?

"Đá bóng" trách nhiệm?

Liên quan đến trách nhiệm việc xuất hiện tình trạng câu cá tại hồ Định Công gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị mà Tiền Phong phản ánh, bà Trần Minh Hiền-Giám đốc Xí nghiệp quản lý duy trì hồ, cùng với đại diện Cty TNHH MTV thoát nước Hà Nội khẳng định rằng đơn vị không có thẩm quyền hay chế tài xử lý việc này.

Giám đốc Xí nghiệp quản lý duy trì hồ cho biết, đơn vị vẫn làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 của UBND TP Hà Nội về việc quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP Hà Nội.

"Nhiệm vụ của đơn vị là kiểm soát mực nước tại các hồ, vận hành trạm bơm, chăm sóc thủy sinh, tạo cảnh quan, vận hành bảo dưỡng máy sục khí, vét rác mặt hồ... chứ không có nhiệm vụ phải đuổi bắt những người câu cá tại hồ. Khi xuất hiện tình trạng câu cá tại hồ Định Công, chúng tôi đã báo cáo đến lãnh đạo địa bàn phường để có biện pháp xử lý", bà Hiền chia sẻ.

Bà Hiền cũng chỉ rõ, trong quyết định số 41 của UBND TP Hà Nội, điều 23 nêu rõ trách nhiệm của UBND cấp quận huyện là thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải theo quy định.

Gần đây, xuất hiện tình trạng câu cá tại hồ Định Công một cách công khai, gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị.

Để ngồi câu, cần thủ phải bỏ số tiền từ 200-300 nghìn đồng/ca 4,5 tiếng, đối tượng "nhà hồ" thu về cả bạc triệu mỗi ngày.

Các dịch vụ ăn theo mọc lên xung quanh hồ.

Trong khi đó, trả lời báo Tiền Phong trước đó ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Định Công thừa nhận việc tổ chức thả cá, câu cá tại hồ Định Công là không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước.

Ông Tuấn cho rằng, việc để xảy ra tình trạng câu cá và các vi phạm liên quan ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp quản lý duy tu hồ.

Theo ông Tuấn, ngày 26/10, UBND phường Định Công đã tổ chức cuộc họp với đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, Phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai, Công an quận Hoàng Mai, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp quản lý duy trì hồ và lãnh đạo khu dân cư có liên quan để giải quyết triệt để vấn đề mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị tại hồ Định Công.

"UBND phường đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội có ý kiến chỉ đạo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp quản lý hồ có biện pháp quản lý, duy tu, bảo vệ hồ Định Công theo đúng quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 29/09/2016 của UBND TP Hà Nội về việc phân cấp quản lý nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, đề nghị Công an quận Hoàng Mai chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Định Công đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực xung quanh hồ Định Công", lãnh đạo UBND phường Định Công thông tin.

Tình trạng câu cá tại hồ Định Công vẫn tiếp diễn

Liên quan đến vấn đề trên, UBND quận Hoàng Mai mới đây có văn bản số 3229 về việc chấm dứt tình trạng nuôi thả cả, đánh bắt cá, câu cá tại các hồ do UBND Thành phố quản lý trên địa bàn Quận nêu rõ trách nhiệm của UBND 14 phường thuộc quận.

Theo đó, UBND Quận Hoàng Mai yêu cầu các phường thông báo tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn việc nghiêm cấm nuôi cá kinh doanh, câu cá, đăng lưới, đánh lưới và các hoạt động đánh bắt tự phát khác gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng cân bằng sinh thái trên các hồ do UBND TP quản lý.

UBND quận Hoàng Mai yêu cầu sau tháng 12/2020 còn để xảy ra tình trạng nuôi thả cá, câu cá trên các hồ thuộc địa bàn quận do TP quản lý thì Chủ tịch UBND Phường phải chịu trách nhiệm trước quận.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang khai thác nuôi thả cá, đánh bắt cá, câu cá (tại các hồ còn hiện tượng nuôi thả cá) trên địa bàn, chấm dứt tình trạng nuôi thả cá, đánh bắt cá, câu cá trên các hồ do UBND TP quản lý; có biện pháp xử lý, giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm và tái vi phạm.

"Hoàn thành xử lý trong tháng 12/2020. Sau thời gian trên, địa bàn phường nào còn để xảy ra tình trạng nuôi thả cá, câu cá gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự trên các hồ do UBND TP quản lý, đồng chí Chủ tịch UBND Phường phải chịu trách nhiệm trước UBND Quận", văn bản của UBND quận Hoàng Mai nêu rõ.

Cùng với đó, UBND quận Hoàng Mai yêu cầu Cty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp quản lý duy trì hồ phối hợp chặt chẽ với UBND các phường kiểm tra, rà soát, yêu cầu các đơn vị, tổ chức, các nhân đang khai thác nuôi thả cá, đánh bắt cá, câu cá trên địa bàn chấm dứt tình trạng nuôi thả cá, đánh bắt cá, câu cá trên các hồ do UBND TP quản lý; chủ động có phương án xử lý vi phạm.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý các hồ trên địa bàn quận Hoàng Mai theo thẩm quyền, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm, không để các vi phạm mới phát sinh.

Thế nhưng, đến nay tình trạng câu cá tại hồ Định Công vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV những ngày gần đây vẫn có rất nhiều cần thủ câu cá xung quanh hồ Định Công cả ngày lẫn đêm.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải bài viết "Hô biến" hồ Định Công thành nơi câu cá dịch vụ, hốt bạc triệu mỗi ngày ,phản ánh hiện tượng một số đối tượng đang biến hồ điều hòa Định Công thành nơi câu cá dịch vụ, hột triệu bạc mỗi ngày bằng cách thu tiền theo ca, cho thuê đồ câu... làm mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trưởng, ảnh hưởng đến văn minh đô thị gây bức xúc cho người dân sống xung quanh khu vực trên.