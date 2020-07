Vụ bị đơn định nhảy lầu ở tòa: "Tôi đã tin tưởng tuyệt đối ông bà chủ, cầm cố giấy tờ nhà của ba mẹ để mua đất"

Tại tòa phúc thẩm, bị đơn đề nghị thay đổi HĐXX

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 1/7, phía bị đơn đề nghị thay đổi HĐXX vì cho rằng "chủ tọa là bạn thân của nguyên đơn", con ông Quý này đang là kiểm sát viên VKSND TP.HCM và thẩm phán TAND quận Gò Vấp... nên lo ngại "việc xét xử không khách quan". Song, đề nghị này không được tòa chấp nhận.



Trên báo Pháp luật TP.HCM, Chánh án Trần Đăng Tân thông tin: “Đúng là con gái của ông Quý đang là thẩm phán của TAND quận Gò Vấp, nhưng chúng tôi không cho cô ấy tham gia bất cứ việc gì liên quan đến vụ án”.

Ông Quý cho biết, do tuổi già sức yếu nên có mời người đại diện thay mặt tham gia quá trình tố tụng. Tuy nhiên, do vụ án có nhiều vấn đề bị đơn đưa ra mà người đại diện không thể am hiểu hết nên ông mới đến dự tòa. Quá trình tham gia tố tụng, gia đình ông cũng rất mệt mỏi với các yêu cầu về tố tụng của phía bị đơn.