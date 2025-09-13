Vụ bé trai ở Hà Nội viết tâm thư kêu cứu: Bất ngờ phản ứng của mẹ kế khi sự việc bại lộ

Liên quan đến sự việc lan truyền những bức tâm thư nghi của một cháu bé sống ở Hà Nội kể về cuộc sống bị mẹ kế bạo hành, mới đây, bà nội của cháu bé đã lên tiếng về sự việc.

Kể trên báo VietNamNet, bà V. (sinh năm 1963, ở xã Hòa Xá, TP.Hà Nội) xác nhận là bà nội của cháu bé trong sự việc trên. Bé trai tên là Đ.C.H. (sinh năm 2012). Chuyện H. bị bạo hành đã xảy ra từ tháng 2/2025 nhưng gần đây mới được hé lộ.

Bà V. tâm sự, mẹ ruột của H. đã qua đời khi cháu mới được 2 tuổi, sau một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, H. sống cùng bố ở Hà Nội còn vợ chồng bà về quê. Năm 2022, bố của H. tái hôn với người phụ nữ tên T. Người này cũng đã qua một lần đò, có một con trai riêng. Sau khi bố tái hôn, H. sống cùng bố và mẹ kế trong căn hộ chung cư tại phường Kiến Hưng. Đến năm 2023, con trai bà V. và vợ sau sinh thêm con chung là một cặp song sinh, 1 trai, 1 gái.

Camera ghi lại cảnh cháu bé bị một người phụ nữ chửi bới, đánh đập. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khoảng 1 năm trở lại đây, khi gặp H., bà V. thấy cháu nội trầm tính, cơ thể gầy gò nên thường xuyên nhắc nhở con trai phải để ý, chăm sóc H. nhiều hơn. Mỗi lần như vậy, bố của H. cũng động viên bà yên tâm. Đến đầu năm 2025, bố H. nhận ra sự khác biệt của con trai nên đã kiểm tra camera của gia đình. Sau đó, anh yêu cầu con viết những việc đã xảy ra trong cuộc sống thường ngày khi sống cùng mẹ kế. Đọc 5 trang giấy của con viết, bố H. rụng rời, lập tức gọi ông bà đến nhà giải quyết. Gia đình bà V. lúc này cũng mới biết việc cháu nội bị mẹ kế bạo hành.

Theo bà V., khi sự việc bại lộ, mẹ kế của H. ban đầu chối cãi, sau đó xin lỗi và nói lý do là bị trầm cảm sau sinh nên mới hành xử như vậy. Ngay hôm sau, gia đình đã đưa cháu H. sang nhà cô ruột ở nhờ. Bố của H. cũng quyết tâm ly hôn. Cách đây 1-2 tháng, con trai bà V. đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ thứ 2. Cháu H. đã chuyển về ở với bố khoảng 2 tuần trở lại đây.

Bà V. cũng nói thêm, cháu nội là cậu bé ngoan, hiền. Dù bị mẹ kế đối xử tệ nhưng chưa bao giờ kêu than với bố hay ông bà. Cho đến khi bố yêu cầu, cháu bé mới viết ra tường tận. Gia đình bà V. hiện chỉ mong cháu trai được sống bình yên, mọi chuyện thế nào có pháp luật giải quyết.

Trước đó, mạng xã hội nghẹn lòng khi đọc những dòng chia sẻ trong "tâm thư kêu cứu". Qua những trang giấy, cháu bé kể việc bị mẹ kế nhiều lần dùng điện thoại iPhone, chai thủy tinh, lọ xịt keo tóc… để đánh vào đầu; Bị ép tự tát vào mặt đến khi chảy máu miệng; Mùa đông không được tắm nước nóng, mùa hè không được bật điều hòa,... Trong một số clip trích xuất từ camera, người phụ nữ vào phòng mắng chửi, dùng điện thoại đập vào đầu cháu bé. Bị đánh, cháu bé chỉ biết ngồi im chịu trận.

Công an phường Kiến Hưng hiện đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.